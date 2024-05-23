إنشاء مجمّع عمومي جديد في مجال السكك الحديدية

في إطار الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عقد مجلس مشاركة الدولة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، دورته الـ184 هذا الخميس، لبحث إحداث مجمّع عمومي كبير لهندسة وإنجاز مشاريع السكك الحديدية.

وسيتمّ إنشاء هذا المجمّع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية.

“ويهدف النهج المتبع إلى الاستفادة من البرنامج الكبير المقرر للسكك الحديدية. لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في المجال”، يقول البيان.

حيث “يرتكز النموذج التنظيمي المخطط، على تكوين مجموعة كبيرة مكوّنة من الشركة الأم EPE/SPA، التي ترتبط بها 4 شركات تابعة متخصصة في السكك الحديدية وهي:

Setirail Spa المتخصصة في هندسة السكك الحديدية (دراسة ومراقبة الأعمال)،

Infrarail Spa المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية،

Railelect Spa المتخصصة في كهربة السكك الحديدية،

وInfrafer Spa المسؤولة عن البنية التحتية”.

“وبهذا ستتمكن بلادنا من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية. بما يسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها رئيس الجمهورية”، يضيف بيان الوزارة الأولى.