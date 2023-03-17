إنشاء مركز للأرشيف.. تفعيل دور المدير الفني والاهتمام بالتسويق

ندوة المسرح ترفع توصياتها للوزارة وخبراء يقترحون:

انتهت الندوة الأولى حول المسرح التي نظمتها وزارة الثقافة إلى جملة من التوصيات تتعلق بالأرشفة والتسويق وتنظيم المهرجانات والمشاركات في الخارج.

وتضمنت التوصيات التي سترفع للوصاية مقترح إنشاء مركز للأرشيف والتوثيق للمسرح الجزائري مع وضع الأرشيف المسرحي الذي تحوزه مؤسسة التلفزيون الجزائري تحت تصرف الباحثين مع الاهتمام بالجانب التقني في عملية تسجيل الأعمال المسرحية بمختلف مراحلها مع إطلاق ورشات خاصة في هذا الجانب.

ورفعت الورشات أيضا مقترح استصدار تعليمة وزارية تقتضى تسليم خمس نسخ من كل عمل مسرحي جديد للمكتبة الوطنية إضافة إلى إنشاء بنك صور للعروض المسرحية.

وأوصت الندوة في الشق المتعلق بالمهرجانات بإعادة دراسة خارطة المهرجانات وتوزيعها الجغرافي بإشراك الجماعات المحلية والمجتمع المدني.

كما اقترحت الورشة ذاتها “ربط سياسة المهرجانات الدولية بأهداف الدولة وتوجهاتها في جميع القطاعات، السياسية، الاقتصادية والايديولوجية”.

مع الأخذ بعين الاعتبار تحفيز الشريك الاقتصادي الخاص للرعاية المادية للمهرجانات من خلال تحيين النصوص القانونية وإعادة تقيم وتحديد أهداف المهرجانات مع خلق صندوق مادي خاص تستفيد منه الفرق المسرحية في المشاركات الخارجية. كما أوصت اللجنة ذاتها بـ”تعديل” دفتر شروط المهرجانات وخاصة الشطر الخاص بالمستحقات المالية وتخص هذه النقطة: المحافظ، مؤطر الورشات، لجنة التحكيم”، وفي الإطار ذاته أوصت اللجنة بضرورة تفعيل دور المدير الفني في اختيار المشاريع وتسطير البرامج وضرورة متابعة ذلك.

كما سجلت التوصيات ضرورة الاهتمام أكثر بالتسويق أو “الماركتينغ” في الترويج للأعمال.