إنشاء مصنع للكبسولات الجيلاتينية قريبا بسيدي بلعباس

يعمل مصنع الغازات الطبية “رايان أكس” بوهران على توسيع نشاطه والانطلاق في إنتاج الكبسولات الجيلاتنية من خلال مشروع مصنع سيتم انجازه بسيدي بلعباس.

وأكد مدير المصنع، محمد أمين تازي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “استكمل الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا المشروع الجديد من تراخيص وموافقات”، مضيفا أن “المصنع سيدخل مرحلة الإنتاج مع نهاية سنة 2024”.

وأضاف المتحدث أن المشروع سيسمح بتخفيض فاتورة استيراد هذه الكبسولات المستعملة في الصناعة الصيدلانية، ويدر دخلا بالعملة الصعبة بفضل تصدير جزء من الإنتاج.

وينتظر أن تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الجديد 7 مليار كبسولة سنويا، ما من شأنه أن يغطي احتياجات السوق الوطنية بتوجيه نسبة 50 بالمائة من الإنتاج، فيما سيتم تخصيص ال 50 بالمائة المتبقية للتصدير إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، حسب المصدر نفسه.

ويأتي هذا المشروع، الذي تطلب استثمارا بقيمة 6 مليار دج، تماشيا مع سياسة الدولة، فيما يتعلق بتخفيض فاتورة التصدير، ولكن أيضا فيما يتعلق بإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، انطلاقا من المحروقات، حيث أن هذه الكبسولات مصنوعة من مشتقات الغاز الطبيعي.