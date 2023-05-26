إنشاء نقاط بيع للمنتجين لمواجهة التهاب أسعار اللحوم البيضاء

مربو الدواجن مشاركون في الصالون الدولي للفلاحة يؤكدون:

أكد أصحاب مركّبات لتربية الدواجن والكتاكيت، ومربون ومنتجون يشاركون في الصالون الدولي للفلاحة، انخراطهم في مسعى السلطات العليا للبلاد الرامية إلى ضبط أسعار الدواجن حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، وإنشاء نقاط بيع تابعة لمجمعاتهم تمكن من تسويق اللحوم البيضاء من المنتج إلى المستهلك بأسعار معقولة ومدروسة.

وأكد مراد رحماني، صاحب مجمع رحماني “كوك حضنة” لإنتاج الكتاكيت والدواجن والأعلاف المركبة المتواجد بولاية المسيلة، الأربعاء، في ندوة صحفية نشطها على مستوى جناحه بالصالون الدولي للفلاحة بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن المجمع يعد واحدا من أبرز المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في سوق الدواجن بالجزائر، إذ يحتوي على مجموعة من الشركات المتخصصة في استيراد وتصدير الكتاكيت واللوازم المرتبطة بها، إضافة إلى إنتاج الأعلاف المختلفة للدواجن ومذبح عصري مزود بكافة المعدات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة بقدرة إنتاجية تفوق 3000 دجاجة في الساعة، مضيفا أنه بعد سنوات من النشاط في السوق المحلية، تمكن المجمع من الوصول إلى إنتاج ملايين الكتاكيت سنويا، منها كتاكيت الدجاج اللاحم والدجاج البيوض والديك الرومي، ما أهل الشركة إلى خلق ثروة توظيفية تعدت 300 عامل مباشر والعشرات من الوظائف غير المباشرة مع خلق حركية تجارية نشيطة في المنطقة.

وأضاف أن المجمع بعد تحكمه في إنتاج الكتاكيت والأعلاف المختلفة للدواجن، فضلا عن امتلاكه 12 مزرعة لتربية أمهات الدجاج اللاحم والبياض والديك الرومي، إضافة إلى ثلاث محاضن لتفقيص البيض ومذبح عصري بمواصفات عالمية، شرع في تنفيذ استراتيجية تسويقية جديدة، تهدف إلى الإسهام في ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وذلك من خلال سعيه إلى افتتاح نقاط بيع خاصة بعلامته للدجاج “بولي فري” عبر كافة التراب الوطني.

ويعتمد المجمع في تنفيذ مخططاته التوسعية على قدراته الإنتاجية التي تعدت 20 مليون كتكوت من الدجاج اللاحم، و9 ملايين كتكوت الدجاج البياض من سلاسة hyline brown وhyline white (80)، إضافة إلى إنتاج 2 مليون كتكوت للديك الرومي سنويا.

وأشار رحماني إلى أنه من خلال النمو الحاصل في الشركة بعد 23 سنة من بداية نشاطها وتحقيقها لمؤشرات إيجابية على الصعيد المحلي يسعى مسيرو المجمع للمحافظة على مكانته في السوق الوطنية والإسهام في توفير منتوجات عالية الجودة والنوعية تسوق بأسعار تناسب تطلعات المستهلك وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

من جهته، أوضح صاحب مذبح ومجمع صناعي للدواجن للإخوة سالم ببسكرة ينتج حاليا 6 ملايين من الدواجن ويغطي عدة ولايات وهو يطمح لإنتاج 10 ملايين في السنوات القليلة المقبلة، مؤكدا سعيه لمرافقة توجيهات السلطات لضبط أسعار الدواجن حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، وإنشاء نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأسعار مدروسة.