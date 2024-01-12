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إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية: شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

الشروق أونلاين
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إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية: شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور
ح. م

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة نداء للجمهور لكل شخص يكون قد وقع ضحية مجموعة أفراد يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الحصول على مبالغ مالية عن طريق إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية.

مصالح أمن ولاية الجزائر، وجهت نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيهم التوجه إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي يوم أمس الخميس، أمرا بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تكوين مجموعة أشرار للنصب والابتزاز، تحمل تسمية “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

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