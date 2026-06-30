إنشاء 37 خلية جوارية جديدة للتكفل بالفئات الهشة خلال السداسي الأول لـ2026

تقدم الدعم والمرافقة للنساء في وضع صعب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إنشاء 37 خلية جوارية جديدة لمرافقة الساكنة والتكفل بالفئات الهشة، خلال السداسي الأول لسنة 2026.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 30 جوان، فبهدف “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتقريب الإدارة من المواطن، وتجسيدا لسياسة القطاع الهادفة إلى تقوية العمل الجواري التضامني وتحت إشراف الوزيرة، صورية مولوجي، تم إنشاء 37 خلية جوارية جديدة خلال السداسي الأول لسنة 2026 ليصل مجموعها على المستوى الوطني إلى 377 خلية”.

وتتمثل مهمة هذه الخلايا في “مرافقة الساكنة والقيام بالتحقيقات الاجتماعية قصد التكفل بانشغالاتهم عبر عمل جواري مباشر موجه خصوصا للفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة”، علاوة على إعلام تلك الفئات بمختلف الآليات والتدابير التي وضعتها الدولة لصالحها.

كما لفتت الوزارة أن إنشاء الخلايا الجوارية الجديدة يضمن “تغطية اجتماعية تضامنية جوارية أفضل لـ 116 بلدية متواجدة على مستوى 25 ولاية ممثلة في الأغواط، غرداية، الوادي، تمنراست، بني عباس، توقرت، بسكرة، البيض، الجلفة، تبسة، المسيلة، معسكر، عين الدفلى، عنابة، قالمة، باتنة، البويرة، أم البواقي، الطارف، سوق أهراس، قسنطينة، بجاية، سطيف، وهران وتلمسان”.

ودعت الوزارة للاطلاع على البلديات والولايات المعنية بإنشاء هذه الخلايا، الولوج إلى الرابط المخصص للغرض.

وتعتمد هذه الخلايا في تنفيذ مقارباتها على طواقم متعددة الاختصاصات تضم أطباء، أخصائيين نفسانيين، أخصائيين اجتماعيين ومساعدين اجتماعيين، يقومون يوميا برصد الاحتياجات الاجتماعية للمنطقة بدقة وإنجاز التحقيقات الاجتماعية لمساعدة السلطات المحلية في اتخاذ القرار وتوجيه المساعدات العينية والمنح الاجتماعية.

وتعمل على المرافقة والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للنساء في وضع صعب، كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على امتداد مهامها إلى العمل على التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات الاجتماعية.