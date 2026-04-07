إنطلاق أشغال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية_الموريتانية

انطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية_الموريتانية، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الموريتاني مختار ولد أجاي.

وقُبيل انطلاق الأشغال، أجرى الوزير الأول سيفي غريب،بمقر الوزارة، محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني، حسب ما أوردته مصالح الوزير الأول.

ومساء الإثنين، حل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، بالجزائر، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار انعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون.

وكان في استقبال ولد أجاي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، سيفي غريب، مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين سيد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وستُخصّص أشغال اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون لبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية، وتشجيع الاستثمار، وتيسير المبادلات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الحدودية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.