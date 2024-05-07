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الجزائر

إنطلاق إمتحان إثبات المستوى

الشروق أونلاين
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إنطلاق إمتحان إثبات المستوى

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى، بمشاركة 520 ألف تلميذ، منهم 202 ألف في مستوى المتوسط و318 ألف في مستوى الثانوي

وفي تصريح للصحافة، قال الوزير بلعابد، “إن التكوين والتعليم عن بعد يعد الفرصة الثانية إنطلاق إمتحان إثبات المستوى، وعلى مستويات مختلفة”، مضيفا بأنه “وعلى الرغم من اختلاف هذا الامتحان عن الامتحانات المدرسية العادية، فان الكثير من المنخرطين فيه استطاعوا تحقيق نتائج كبيرة ودخول الجامعة”.

وفي معرض حديثه عن الامكانات الموفّرة لانجاح هذا الامتحانا، اكد بلعابد على وجود 1842 مركز اجراء لهذا الامتحان و 17 مركز للتصحيح وأكثر من 107 ألف مؤطر .

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