انطلاق الأولمبياد الجزائرية للرياضيات

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، على انطلاق أولمبياد الرياضيات الجزائرية، في المدرسة الوطنية للرياضيات في القبة.

وستعرف هذه الميابقة مشاركة 321 تلميذا مقسمون إلى ثلاثة أفواج (أشبال ، أواسط ، أكابر)، وذلك إلى غاية 04 جويلية المقبل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه الوزير بلعابد، بالتتويجات المشرفة لتلاميذ الجزائر في الألمبياد السابقة، كما أثنى على نتائج التعليم المتوسط والنتائج المفرحة والمشرفة بزيادة نجاح تقدر بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.