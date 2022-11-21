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إنطلاق التسجيلات في امتحاني البيام والبكالوريا

الشروق أونلاين
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إنطلاق التسجيلات في امتحاني البيام والبكالوريا
أرشيف
البكالوريا

انطلقت، اليوم الاثنين، التسجيلات الخاصة بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا،  على أن تمتد إلى غاية يوم الخميس  15 ديسمبر، حسب بيان أصدرته وزارة التربية.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيلات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، ستنطلق في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية.

وأشار البيان إلى أن مديري المؤسسات التعليمية يقومون بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الامتحانين، وذلك بهدف “التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم وإعفائهم من مشقة تحمل عبء التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء”.

كما يسمح هذا الإجراء بتكفل مديري المؤسسات التعليمية بعملية تسجيل تلاميذهم دون إقحامهم في ذلك.

أما بخصوص المترشحين الأحرار فبإمكانهم التسجيل لإجراء الامتحانين عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين:

  • امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط: bem.onec.dz
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