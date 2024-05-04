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اقتصاد

إنطلاق الطبعة العاشرة للملتقى الأفريقي للإستثمار

الشروق أونلاين
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إنطلاق الطبعة العاشرة للملتقى الأفريقي للإستثمار

 شهدت الجزائر العاصمة، اليوم السبت، إنطلاق الملتقى الأفريقي للإستثمار في طبعته العاشرة (10)، بحضور وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، وشخصيات وطنية وأجنبية، إضافة إلى مستثمرين من القارة الأفريقية.

ووفقا لبيان صادر عن الهيأة المنظمة لهذا الحدث، الذي سيستمر لمدة يومين، 04 – 05 ماي، ويحمل شعار الطريق إلى السوق الأفريقية، سيعرف مشاركة 800 مستثمر و 170 عارضا، كما ستتخلل هذا الملتقى ورشات وندوات ولقاءات ثنائية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمصانع الإنتاجية الجزائرية.

ويعتبر هذا الملتقى من بين الملتقيات الاستثمارية الناجحة في الجزائر، حيث يحضى بدعم الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وإتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لمنظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ومعرض التجارة البينية الأفريقية، يقول ذات المصدر.

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