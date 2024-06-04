إنطلاق المسابقة الوطنية للتكنولوجيا الفلاحية “آغريتاك شالانج 2024”.

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ووزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين مهدي وليد. على إطلاق المسابقة الوطنية للتكنولوجيا الفلاحية “آغريتاك شالانج 2024”.

ويسعى القائمون على هذه المسابقة، إلى تطوير مجال الابتكار في القطاع الزراعي، من خلال تعزيز المقاولاتية التكنولوجية، وذلك باستهداف أصحاب المشاريع الذين يطورون حلولا مبتكرة، من خلال خدمات ومنتجات وخدمات استشارية ونماذج أولية.

وفي تصريح لوزير الفلاحة، يوسف شرفة، أكد الأخير، على أن تحقيق الامن الغذائي مرهون بتحقيق الأمن في البذور والأسمدة، وكذا التكنولوجيا الدقيقة، نظرا لدورها كبير في رفع القدرات الانتاجية وتطويرها، معربا عن توقعه بأن مسابقة “آغريتاك شالانج 2024” قادرة على تقديم حلول لتطوير الكثير من الشعب الفلاحية.

ومن جهته، أكد وزير إقتصاد المعرفة، ياسين وليد، على أهمية هذه المسابقة، حيث “ستمكننا من التعرف على رواد الأعمال الذين يقومون بتطوير حلول تجمع بين التكنولوجيا والفلاحة”، مضيفا بأن قطاع الفلاحة بات يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيان وهذه المسابقة ستمسمح لنا بالتعرف على هذه المشاريع التي يمكن ان يكون لها اثر ايجابي في القطاع الفلاحي وذلك تماشيا مع المجهودات التي تقوم بها الحكومة لرفع القدرات الانتاجية خاصة في المناطق الصحراوية.