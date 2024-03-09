إنطلاق برنامج الزراعات الزيتية وتحفيزات هامة للفلاحين

أطلقت وزارة الفلاحة، السبت، برنامج انتاج الزراعات الزيتية لموسم 2024، و ذلك خلال لقاء تقني نظم على مستوى المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر العاصمة.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة المعنية، فان هذا البرنامج يشمل جملة من التحفيزات للوصول إلى الهدف المسطر لبذر 45.000 هكتار، بحضور ممثلي المهنيين (الغرفة الفلاحية الوطنية، المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب…)، و المستثمرين و المتعاملين الخواص و العموميين، وكذا مدراء المعاهد التقنية المعنية.

وقد تمّ خلال هذا اللقاء عرض جهاز المرافقة والدعم الذي توفره الدولة لفائدة الفلاحين و المستثمرين في مجال النباتات الزيتية، حيث تم تخصيص منحة دعم قدرها 3000 دينار للقنطار بالنسبة للفلاح المنخرط فرديا في هذا البرنامج، و3500 دج للمنخرطين في تعاونية إضافة الى دعم المحولين.

يشمل هذا البرنامج أيضا نظاما تعاقديا يضمن جمع وتخزين المحصول و تحويله.

ووفقا لذات المصدر، فان حملة الحرث والبذر الخاصة بهذه الزراعات، ستنطلق خلال شهر مارس الى غاية منتصف ماي بالنسبة للمناطق الشمالية، و ابتداء من أواخر جوان الى غاية جويلية القادم في الجنوب، علما أن برنامج زراعة النباتات الزيتية يدخل ضمن إستراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي و تقليص الصادرات.