إنطلاق برنامج العروض في المهرجان المحلي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس

حضور مميز و المجانين يبدعون

انطلقت أمس، منافسة عروض المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف في دورته الثانية عشر بسيدي بلعباس، حيث كانت بداية المنافسة، مع أول عرض لمسرح القليعة “متحف المجانين” للمخرج يوسف تاوينت.

والتي تدور أحداثها، على حالة ثلاثة أشخاص، يعانون من انفصام الشخصية لعب الأدوار فيها، كل من الممثل ايمن بوناطيرو وايوب حميدي وشوقي بن فليتي، الذين تقمصوا شخصيات، العالم انشتاين و الموسيقار موزارت و الأديب والشاعر شاكسبير، كرسالة للفنان والمثقف، حيث قرروا الانتحار، هروبا من التهميش ونظرة المجتمع كما يعتقدون، لكن كان واجبا انقاذهم من هذه الحالة، حيث توكل مهمة معالجتهم لطبيبة، على أن تكون شهادة نجاحها مرهونا بنجاح مهمتها، كطرف متين في أحداث القصة لعبت دورها سارة حداد.

تتسلسل أحداث هذه المهمة، في الحوار الشيق بين كل أعضاء العرض، بدءا من الحارس الذي أضاف إلى العرض طابع الفكاهة، والطبيبة التي تسعى إلى تحقيق مهمتها هو الشفاء ومنعهم من الانتحار، لتلقي بذلك لحظات من النظريات الفكرية مع الحالة النفسية في قالب درامي فكاهي، التي يمر بها هؤلاء الأشخاص، جاءت في شكل نكسات قد يمر بها كل شاب أو شخص في الحياة. استطاع من خلالها أعضاء المسرحية الجمع بين الحركات والانفعالات والموسيقى المختارة، ومعالجة ظاهرة الانتحار بطريقة فكاهية في قالب حزين، في مدة 75دقيقة، تجاوب لها الحضور طيلة العرض.