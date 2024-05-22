بناء أول وحدة مختلطة لإنتاج مركزات خام حديد “غار جبيلات”

تسليمها سيكون في غضون 24 شهر

شرع مركب “توسيالي” للحديد والصلب، رسميا في إنجاز أول وحدة مختلطة لإنتاج مركزات خام الحديد لمركب الحديد والصلب المزمع تجسيده في منطقة (توميات) شمال بشار، بهدف تثمين منجم خام الحديد (غار جبيلات) في ولاية تندوف.

وأوضح مدير الإستثمار في مركب “توسيالي” رمزي عزي، “أن الشروع في المرحلة الأولى من أشغال إنشاء هذه الوحدة الصناعية المختلطة الأولى لمركب الحديد والصلب المستقبلي بتوميات، والتي تشمل التهيئة وفتح الطرقات لتلبية حاجيات هذه الوحدة الصناعية، حيث تعد ثمرة برتوكول إتفاق شراكة الموقع مؤخرا بين الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) وشركة توسيالي والتي تتعلق باستحداث وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار”، وفق ما نشرته “واج”.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة الصناعية ومختلف فروعها الخدماتية التي تمتد على مساحة 160 هكتارا، واحد (01) مليون طن سنويا من خام الحديد المركز الذي سيشحن من منجم الحديد بغار جبيلات بتندوف.

وتتوفر منطقة توميات التي سيتم بها إنجاز هذه الوحدة المختلطة خلال فترة 24 شهرا، والتي تندرج في إطار مشروع مركب الحديد والصلب في بشار، على عدة إمكانيات ومزايا، بما في ذلك قربها من الطريق الوطني رقم (6) للسكة الحديدية بشار / وهران وتوفر الموارد المائية, إضافة إلى قربها أيضا من مصنع إسمنت الساورة التابع للمجمع الصناعي العمومي للإسمنت الجزائري (جيكا)، مما سيساهم في تجسيد هذا المشروع الصناعي في الآجال المحددة.