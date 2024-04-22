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اقتصاد

إنطلاق جائزة “أفريقيا سيبسا إينوف” السبت المقبل

الشروق أونلاين
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إنطلاق جائزة “أفريقيا سيبسا إينوف” السبت المقبل

سيكون أصحاب المستثمرات الفلاحية والمبتكرون في قطاع الزراعة أمام حدث هام، يوم السبت المقبل، والمتمثل في مسابقة الابداع في الفلاحة في افريقيا “جائزة افريقيا سيبسا اينوف”.

ووفق بيان صادر عن مجموعة التفكير للحاضنة “فلاحة اينوف” المنظمة لهذا الحدث، فان هذه المسابقة موجهة لأصحاب الأفكار و المشاريع المبتكرة الإفريقيين في مختلف مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية و الصيد البحري و تربية المائيات، حيث تهدف الى “المساهمة في إرساء بيئة تساعد على بروز الإبداع لدى فئة الشباب، وكذا إلى ترقية وتطوير مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة مستدامة ومزدهرة تدعمها أجهزة تنظيمية ومالية قابلة للتطور، تضعها الدولة، تتمتع بالسلاسة والديناميكية”.

واكدت المجموعة عبر ذات البيان بأن هذه المسابقة تعدّ “فضاء مميزا لشباب مليء بالإبداع من أجل تثمين معارفهم العلمية وخبرة الأجداد في مجال الفلاحة، سيما عن طرق إدماج الوسائل التقنية الحديثة”.

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