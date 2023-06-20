إنطلاق حملة الحصاد والدرس وانتظار لوفرة في إنتاج الحبوب

انطلقت حملة الحصاد والدرس لموسم 2022/2023 بولاية الجزائر، وهذا اليوم الثلاثاء مع انتظار في تحقيق إنتاج وفير من الحبوب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مهدي ميساوي مدير الخدمات الفلاحية لولاية الجزائر.

أعطى الأمين العام لولاية الجزائر سليم حريزي برفقة رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، نجيبه جيلالي، إشارة انطلاق حملة الحصاد لموسم 2022/2023 وهذا على مستوى المستثمرة الفلاحية رقم 3 – مزرعة أحمد مدغري -.

المستثمرة التي تمتد على أزيد من 74 هكتاراً ببلدية الرويبة، بحضور مختلف الفاعلين في المجال الزراعي. فحضر ممثل عن غرفة الزراعة بولاية الجزائر، و عن تعاونيات الحبوب والبقول، وممثل عن بنك الزراعة والتنمية الريفية..

حسب مدير الخدمات الفلاحية لولاية الجزائر فيتوقع “إنتاج 35 ألف إلى 38 ألف قنطار من الحبوب لهذا الموسم، وذلك بفضل اعتماد المزارعين لتقنيات الري التكميلية”. المدير قال أيضا أنه تم تسخير كل الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ هذه العملية.

كما أشار حسب ما نقلته الوكالة أنه “في ظل قلة هطول الأمطار المسجلة في البلاد، فقد بدأت الخدمات الزراعية، كأولوية، في جمع البذور من أجل إتاحتها للمزارعين للموسم المقبل”.

كما أضاف أنه سيتم نقل الحبوب المحصودة إلى مستودعات بسعة 380 ألف قنطار في كل من تيزي وزو وبومرداس. حيث توجد مساحات شاسعة من الحبوب التي تنتظر الحصاد.

أما ممثلة بنك الفلاحة والتنمية الريفية فقد قالت من جهتها أن البنك قد قدم كل التسهيلات المالية لتنفيذ العملية الزراعية في موسم 2022/2023 بشكل جيد. كما أفادت أن حوالي عشرين فلاحا في ولاية الجزائر العاصمة استفادوا من القروض الزراعية.