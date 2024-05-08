إنطلاق عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة

قال الديوان الوطني للحج والعمرة، إن “إنطلاق عملية الحجز الالكتروني للغرف في فنادق مكة المكرمة، للحجاج الجزائريين المسجلين مع الديوان، سيكون اليوم الأربعاء 08 ماي، على الساعة 20:00 مساء”.

واكد ذات المصدر، أن الحجوزات المشار إليها، تخص الرحلات المبرمجة من تاريخ 20 إلى غاية 25 ماي الجاري، من كافة المطارات الجزائرية، عبر تطبيق ركب الحجيج و البوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz، على أن تتم برمجة عملية حجز الغرف بالنسبة للرحلات المتبقية تباعا”.

وفي سياق متصل، أفاد الديوان أنه يمكن للحجاج المسجلين معه “تحميل تأشيرات الحج الصادرة عن طريق نفس التطبيق والبوابة”.