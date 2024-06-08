إنطلاق عملية سحب توقيعات الترشح للرئاسيات

أعلنت السلطة الوطنية للإنتخابات الانطلاق الرسمي لعملية سحب استمارات إكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

ووفقا لبيان صادر عن الهيأة، فان “عملية سحب الإستمارات يكون في مقر الهيأة في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر ابتداءا من اليوم”، حيث “يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقرنا مرفقين بالوثائق الثبوتية ورسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووصل إيداع الكفالة وصورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية”، إضافة إلى “تفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح”.

أكدت الهيأة “إمكانية حجز موعد لسحب استمارات التوقيعات الفردية من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية الخاصة بالهيأة “rdv2024.ina-elections.dz”، مع إجبارية دفع مبلغ اشتراك يقدّر بـ 250 ألف دج لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.