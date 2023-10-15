-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مصر تدعو لقمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية
الجزائر
وسط إجراءات تنظيمية وأمنية خاصة بمحكمة الدار البيضاء

انطلاق محاكمة المتورطين في قتل “جمال بن سماعيل”

مريم زكري
  • 245
  • 0
انطلاق محاكمة المتورطين في قتل “جمال بن سماعيل”

انطلقت بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، صبيحة الأحد، محاكمة المتهمين في قضية قتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل، وسط تعزيزات أمنية واجراءات تنظيمية خاصة.

وشهدت المحكمة حراسة مشدد بمحيطها وجميع مداخلها إلى غاية قاعة الجلسات، وباشرت قاضي الجلسة المناداة على أسماء المتهمين وأطراف القضية، إلى جانب الضحايا والشهود، وسط حضور مكثف لمختلف وسائل الإعلام من أجل تغطية أطوار المحاكمة، والتي استهلتها رئيسة الجلسة بتلاوة قرار تغيير مكان إجراء المحاكمة “استثناء” ولدواعي خاصة بعد ان كانت مبرمجة بمجلس قضاء العاصمة كما تم تعيين التشكيلة المكونة من أربعة محلفين.

ويمثل حاليا ما يقارب 150 متهما بينهم ثلاث نساء أمام قاضي محكمة الجنايات الاستئنافية للمرة الثانية، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد فيما يعرف بجريمة “الأربعاء الاسود” خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو شهر أوت من عام 2021، جنح المساس بسلامة وحدة الوطن، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، تخريب ملك الغير، تمييز وخطاب الكراهية، تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.

مقالات ذات صلة
تأجيل جديد لقضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور”

تأجيل جديد لقضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور”

العدالة تنتصر مجدّداً للمبلّغين عن الفساد

العدالة تنتصر مجدّداً للمبلّغين عن الفساد

الاختلاس والتزوير يجران إطارات سابقة بالمديرية العامة للغابات إلى المحاكم

الاختلاس والتزوير يجران إطارات سابقة بالمديرية العامة للغابات إلى المحاكم

تحالف صهيوني غربي

تحالف صهيوني غربي

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 14 أكتوبر 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 14 أكتوبر 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد