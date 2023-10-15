انطلاق محاكمة المتورطين في قتل “جمال بن سماعيل”

وسط إجراءات تنظيمية وأمنية خاصة بمحكمة الدار البيضاء

انطلقت بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، صبيحة الأحد، محاكمة المتهمين في قضية قتل والتنكيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل، وسط تعزيزات أمنية واجراءات تنظيمية خاصة.

وشهدت المحكمة حراسة مشدد بمحيطها وجميع مداخلها إلى غاية قاعة الجلسات، وباشرت قاضي الجلسة المناداة على أسماء المتهمين وأطراف القضية، إلى جانب الضحايا والشهود، وسط حضور مكثف لمختلف وسائل الإعلام من أجل تغطية أطوار المحاكمة، والتي استهلتها رئيسة الجلسة بتلاوة قرار تغيير مكان إجراء المحاكمة “استثناء” ولدواعي خاصة بعد ان كانت مبرمجة بمجلس قضاء العاصمة كما تم تعيين التشكيلة المكونة من أربعة محلفين.

ويمثل حاليا ما يقارب 150 متهما بينهم ثلاث نساء أمام قاضي محكمة الجنايات الاستئنافية للمرة الثانية، لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد فيما يعرف بجريمة “الأربعاء الاسود” خلال الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو شهر أوت من عام 2021، جنح المساس بسلامة وحدة الوطن، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، تخريب ملك الغير، تمييز وخطاب الكراهية، تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.