إنطلاق معرض النسيج الدولي في الجزائر بمشاركة 170 دولة

أسدل أمس الاثنين، في قصر المعارض بالجزائر العاصمة، الستار على فعاليات الطبعة السابعة للمعرض الدولي للنسيج والملابس والجلود والمعدات “تكستايل إكسبو”، بمشاركة أكثر من 170 عارضا.

ووفقا لبيان صادر عن الجهة المنظمة، تعدّ الصين اكبر المشاركين في هذا المعرض بـ 60 شركة متخصصة تليها تركيا بـ 40 شركة، باعتبارهما اكبر الدول المصدرة لمدخلات صناعة المنسيج في الجزائر وكذا المنسوجات الجاهزة، إلى جانب مشاركة 60 عارضا جزائريا منها 06 مؤسسات ناشئة”، حسب ما أكده مدير الشركة المنظمة للتظاهرة، محمد أمين بكوش، لـ “وأج”.

ويعد هذا المعرض فرصة أمام المستثمرين الناشطين في مجال النسيج و التصميم والجلود ومعدات التصنيع والمفروشات والأكسسوارات، للتعريف بمنتجاتهم وإقامة شراكات جديدة لتحسين منتجهم الوطني ومنافسة المنتجات المستوردة ودعم الإقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

ويحاول العارضون الأجانب إيجاد فرص شراكات جديدة، لتوزيع منتجاتهم في الأسواق الجزائر، باعتبارها أسواقا خصبة، في حديث لـ “واج” أكدت إيمان جندوبي، ممثلة شركة تونسية لصناعة الأكسسوارات، أن تشابه الأذواق بين المستهلكين الجزائريين والتونسيين يسهل للشركات التونسية توفير منتجات ملائمة في الجزائر، بإيجاد شراكات مثمرة مع متعاملين محليين.

من جانبه، قال محمد الأمين يخلف، مسير لدى موزع رسمي لعلامة صينية لمعدات النسيج، أن هذا المعرض يسمح لشركته بمسايرة التطور العالمي في مجالها، وتعريف المتعاملين الآخرين بآخر المعدات المتوفرة.