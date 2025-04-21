الجزائر..إنطلاق معرض “مغرب فارما إكسبو 2025” غدا الثلاثاء

يحتضن قصر المعارض نادي الصنوبر البحري، غدا الثلاثاء، الطبعة الـ11 لمعرض الصناعة الصيدلانية “مغرب فارما إكسبو” 2025، بمشاركة أكثر من 300 عارضا جزائريا وأجنبيا.

وسيتم خلال هذه التظاهرة الاقتصادية، تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارا لمواجهة تحديات قطاع الصناعة الصيدلانية حاليا، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع على معدات التصنيع الصيدلاني من خطوط الانتاج، التغليف، والتعبئة، المواد الأولية والخدمات، معدات التحليل والمخابر والمراقبة، تكنولوجيات تنقية ومعالجة الهواء، حلول رقمية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في الصناعة الدوائية.

وسيعرف معرض “فارما إكسبو الجزائر”، مشاركة أكثر من 300 عارضا و4500 زائرا مهنيا من الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، المغرب، مالي، إضافة إلى دول أفريقية أخرى، لاكتشاف أحدث التطورات في القطاع وبناء شراكات أعمال جديدة.

وبحسب المنظمين، تنظيم هذا المعرض يأتي في قلب التحولات التي تعرفها السوق الصيدلانية الافريقية، حيث يتجاوز السوق الصيدلاني الجزائري حاليا 4 مليارات دولار، ويؤدي دورا استيراتيجيا في تنشيط التبادلات التجارية ودعم الابتكار التكنولوجي وتعزيز التنمية الصناعية، ويساهم أيضا في رفع مستوى الإنتاج المحلي وتحديث قدراته.

وسيشهد هذا الحدث تقديم أكثر من 30 محاضرة علمية تحت اشراف خبراء ومختصون من داخل وخارج الجزائر، حيث تشمل مواضيع الصناعة المحلية، التحديات التقنية والتنظيمية، استيراتيجيات الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية، مستجدات البحث والتطوير، الانتقال نحو الصناعة الصيدلانية.