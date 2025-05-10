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اقتصاد

الجزائر..انطلاق ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة

الشروق أونلاين
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الجزائر..انطلاق ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة

 انطلق صبيحة اليوم السبت، في الجزائر العاصمة، ملتقى أفريقيا للاستثمار والتجارة – AFIC11، والموسوم بـ “التكامل والازدهار الإفريقي”.

الملتقى الذي يحتضنه فندق الشيراطون يومي السبت والأحد، يعرف مشاركة أكثر من 1000 فاعل دولي من صناع القرار والمستثمرين والخبراءـ يمثلون 43 دولة ممثلة من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

كما يعرف الملتقى مشاركة أكثر من 200 جهة عارضة تغطي مختلف القطاعات الاقتصاديةـ إلى جانب تنظيم أكثر من 300 لقاء ثنائي B2B لعقد شراكات وصفقات استثمارية.
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