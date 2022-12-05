إنطلاق منافسة العروض المسرحية

" بانتورا spécial" تعري الواقع المعاش

إنطلقت الاثنين عروص منافسة فعاليات مهرجان المسرح الفكاهي، بعرض ” بانتورا spécial” لتعاونية الثقافية تافتيكا للعلمة، عرض ثنائي، للمخرج سفيان عطية، تمثيل بلال شرفة و عاطف كرميش.

عرض ثنائي، طرح الكثير من القضايا الاجتماعية في شكل هزلي فكاهي استمع من خلالها الجمهور الحاضر، حيث تجولا بشكل متسلسل في ذهنيات وسلوكات أفراد المجتمع وحتى أحلامهم والواقع المعاش، وتجسدت أحداث المسرحية، في شابين يمارسان مهنة ” الطلاء ” وهما في الأصل لا علاقة لهما بهذه المهنة، كرسالة لما يحدث في واقعنا، استطاع الممثلان من خلال العرض كذلك، نقل انشغالات المراهقين، وهما يقفان بجنب” العرصة” المراد طلائها بالقرب من الثانوية، ولم هذا يحصل هذا أبدا رغم حرص ” الشاف” على ذلك، نتيجة لانشغالهما بأمور أخرى على غرار التطلع في كل مرة للفتيات على طريق الثانوية، وكذا الحديث عن أحلام لا تليق بمستواهما ولا بواقعهما في حوار ثنائي متجانس أمتع الجمهور الحاضر، كما لم يفوت المخرج عرض الكثير من الأحداث السياسية في قالب هزلي فكاهي صفق له الحضور، على غرار الانتخابات و الوعود وغيرها، من الأمور الحاصلة في المجتمع.

” ميكانيزما”…. البحث عن القتل

اختتمت بعدها سهرة اليوم الأول من التنافس على العنقود الذهبي، بمسرحية ” ميكانيزما” لجمعية نشاطات شباب المستقبل لمعسكر، عن النص الأصلي ” أريد أن أقتل ” لتوفيق الحكيم، للمخرج قادة تاتي، عرض دام 60دقيقة، تمثيل منصور بن عوف يونس، بومعزة بدر الكمال، وريلس بتول، ستي أحمد فاطمة.

و تدور أحداث هذه المسرحية حينما يستدعي زوج، مندوبا للتأمين، من أجل كتابة عقد، لنقل ممتلكاته لزوجته ظنا منه أن نهايته قد اقتربت بعد حياة سعيدة مع زوجته، غير أن الأمور تنقلب في لحظة جنون إن صح القول، حينما تدخل عليهما جارتهما المختلة عقليا و هي تحمل بندقية بحثا عن القتل، لتبدأ بعدها أحداث المد والجزر، في من ستختاره للقتل، وكل يريد الحياة.

ليسدل بعده الستار على أول يوم من المنافسة في هذا المهرجان الفكاهي في طبعته 13 بالمدية.