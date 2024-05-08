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إنعقاد الدورة الـ 12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية

الشروق أونلاين
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إنعقاد الدورة الـ 12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية

 تنعقد اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، الدورة الـ 12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية، ماهينور أوزدمير غوكتاش.

ويسعى الطرفان الجزائري والتركي، خلا لهذا اللقاء، إلى تقييم التعاون منذ الإجتماع الأخير للدورة التي عقدت في الجزائر العاصمة يومي 08 و09 نوفمبر 2021، بفندق الاوراسي، وكذا دراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما وسبقها اجتماعات فنية على مستوى خبراء البلدين بأنقرة يومي 06 و07 ماي 2024.

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