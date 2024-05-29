إنفاق 6500 مليار دج لتنشيط الإقتصاد في ظرف ثلاث سنوات

المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في وزارة المالية، حاج محمد سبع

قال المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في وزارة المالية، حاج محمد سبع، إن ميزانيات الاستثمارات المخصصة لإنجاز المشاريع المتعلقة بالنمو الاقتصادي في البلاد، بلغت خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دج.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، صبيحة اليوم الأربعاء، أوضح حاج محمد سبع، أكد أن الميزانية الاستثمارية المخصصة لسنتي 2021 و 2022، قد بلغت 3800 مليار دج، في حين بلغت الميزانية المخصصة لسنة 2022، بلغت 2700 مليار دج

وكشف المتحدّث عن توقعات بتخصيص أذونات التزامات الانفاق الاستثماري خلال سنة 2024، بقيمة 2800 مليار دج، مؤكدا بأن هذه الجهود الاستثمارية، تعدّ جزء لا يتجزأ من مخطط عمل الحكومة، حيث تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي وترقية التشغيل وتشجيع الصادرات وتحسين رفاهية المواطنين.

وبخصوص اهم المشاريع الاقتصادية التي خُصّت بغلاف مالي تمويلي، مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر بـ 700 مليار دج، ومشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج وانجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 206 مليار دج.

ومن ضمن المشاريع المهيكلة التي تلقت أرصدة مالية لإنجازها باعتبارها استراتيجية، مشروع التجهيزات وتوسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج، وتوسيع مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج، إضافة إلى مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي المحقق في ظل الأرصدة المالية المنفقة لتطوير الاقتصاد الجزائري في الثلاث سنوات الأخيرة، قال سبع، إن النسبة المحققة سنة 2023، بلغت 4.2 من المائة، وهي الأفضل في شمال أفريقيا، وفق ما أكده تقرير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة في وزارة المالية، توقعه بالحفاظ على ذات النسبة خلال السنة الجارية 2024، مع رفع الناتج الداخلي الخام إلى 255 مليار دولار امريكي، مضيف بان الجهود تصب حاليا إلى تحقيق 400 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما اعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.