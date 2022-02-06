إنفانتينو: دوري السوبر الإفريقي يختلف عن الأوروبي وندعم تنظيمه

أخبار الكان

منذر الكبير: سأبقى داعمًا للمنتخب.. وتركت المسؤولية وأنا مرتاح

أكد منذر الكبير، مدرب منتخب تونس السابق، أنه سيبقى داعمًا لنسور قرطاج، من أجل تحقيق حلم التونسيين بالتأهل إلى مونديال قطر، عقب توديع بطولة أمم إفريقيا من ربع النهائي، والتي أقيل على إثرها المدرب صاحب الـ 52 عامًا. ويخوض المنتخب التونسي، مواجهتين حاسمتين أمام مالي، في مارس المقبل، من أجل بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي، والسادسة تاريخيًا.

وقال الكبير، عبر صفحته على “فيس بوك” يوم السبت: “سأبقى المشجع الأول للمنتخب. الفريق الوطني بالنسبة لي أكثر من فريق، هو (عائلة) متضامنة ومتماسكة أسستها مع عادل (السليمي)، ثم جلال (القادري)، وبقية الجهاز الفني الفني والإداري ومع لاعبين لم أر منهم جميعًا إلا الخير والمعروف”.

وأوضح “قمت بواجبي بإخلاص واجتهاد، وأتحمل مسؤولية قراراتي وخياراتي، فأنا مارست عملي بشرف ومسؤولية، وأترك الأمانة وأنا مرتاح الضمير متفائلاً بمستقبل منتخبنا”.

وختم: “أشجع وأساند منتخبنا لأن المقام مقام دعم ومساندة وتشجيع عندما يسمح المقام (أتحدث) حتى لا يكتوي غيري بما اكتويت به وحتى أساهم مع الصادقين في إصلاح وضع رياضتنا. كلنا وراء المنتخب.. معا من أجل التأهل لمونديال قطر.. ربي يحفظ بلادنا.. تحيا تونس”.

يُذكر أن الاتحاد التونسي، كان قد أقال المدرب منذر الكبير بعد وصول بعثة النسور إلى تونس بعد إنهاء مشاركته في كأس أمم إفريقيا على إثر الهزيمة في ربع النهائي أمام منتخب بوركينا فاسو.

كوت ديفوار تبدأ الترتيب لاستضافة الكان بجلسة وزارية

بدأت كوت ديفوار الترتيبات النهائية لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 قبل أكثر من عام ونصف العام تقريبا. وتواجد وزير الرياضة الإيفواري بولين كلود دانو، في الكاميرون، وعقد جلسة مطولة مع مويلي كومبي وزير الثقافة والرياضة الكاميروني. وبحسب تقارير صحفية فإن وزير الرياضة الإيفواري تحدث مع مسؤولي الحكومة الكاميرونية حول أهم النقاط التي اعتمدوا عليها في تنظيم النسخة الحالية للكان، ومناقشة بعض الأمور التنظيمية وملاحظاتهم للاستفادة من تجربتهم قبل استضافة البطولة القارية. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت سابق، أن النسخة القادمة للبطولة القارية ستقام في صيف 2023. وأسدل الستار على النسخة الحالية التي تحمل رقم 33 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة مصر والسنغال .

مقروف: الإقصاء من الكان مُر.. ولقاء مصر محطة لاستخلاص الدروس

أكد محمد مقروف مستشار رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع في مداخلة إذاعية أنه كباقي جماهير الأسود يشعر بمرارة الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب المصري. وودع الأسود الكان من ربع النهائي بعد الهزيمة من مصر 2-1، بينما تأهل الفراعنة لاحقا للنهائي بعد الفوز على الكاميرون في مباراة الخميس 3-1 بركلات الترجيح. وقال مقروف “سقف طموحاتنا كان كبيرا جدا، لكن مباراة مصر باتت محطة يجب الوقوف عندها، فما حدث كان محبطا لنا جميعنا”.

وتابع “لم نكن نتوقع التوقف (في ربع النهائي) لكن لا ينبغي أن نستغرق طويلا في الحزن. أمامنا مباراتان على قدر كبير من الأهمية لضمان التأهل لمونديال قطر، وعلينا أن نتهيأ من الآن، وندعم المنتخب المغربي كما ينبغي فهو يستحق ذلك”. وتابع مقروف “محطة الكان ينبغي أن تمثل أرضية لاستخلاص الدروس وتصحيح الهفوات مع تعزيز المكتسبات والإيجابيات. منتخبنا صغير السن ويملك هامشا للتطور، وأمامه سنوات أخرى ليواصل العطاء”.

رئيس الاتحاد البوركيني: التأهل إلى نهائيات كأس العالم في 2026

أبدى لازار بانسيه، رئيس اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، سعادته بأداء منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، رغم ضياع حلم التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب. وفشل منتخب بوركينا فاسو في العبور للنهائي، عقب خسارته (3-1) أمام منتخب السنغال في لقاء الدور قبل النهائي يوم الأربعاء، على ملعب (أحمدو أهيدجو) في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال بانسيه، خلال زيارته لمقر صحفيي بوركينا المتواجدين في ياوندي للتغطية الإعلامية: “لم نحصل على الكأس ولكننا قدمنا أداء كبيرا”. وأضاف “نحن بحاجة إلى تمكين أنفسنا لنعود بقوة. والهدف الأول الآن هو التحضير للتأهل إلى البطولة المقبلة التي ستقام في كوت ديفوار عام 2023”. وتابع بانسيه “الهدف الثاني هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم في 2026. والهدف الثالث هو أن نكون في أفضل 3 أو على الأقل 5 منتخبات إفريقية ضمن تصنيف الفيفا”. وقدم رئيس اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، الشكر إلى جيروم تيندريبيوغ، رئيس رابطة الصحفيين الرياضيين في بوركينا فاسو، وجميع الصحفيين الرياضيين في بلاده.

إنفانتينو: دوري السوبر الإفريقي يختلف عن الأوروبي وندعم تنظيمه

أكد السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، أن فكرة إقامة بطولة دورى السوبر الإفريقى داخل قارة إفريقيا جيدة، مؤكدا أن البطولة تختلف اختلافا جذريا عن فكرة دورى السوبر الأوروبى. وكانت بعض الأندية الأوروبية الكبرى قد اقترحت العام الماضى إقامة مشروع “دورى السوبر الأوروبي” والذى نال انتقادات واسعة وتم إلغاء البطولة فيما بعد. وقال إنفانتينو على هامش اجتماعه مع باتريس موتسيبى رئيس الكاف فى مدينة دوالا الكاميرونية لمناقشة إقامة البطولة، “إنه ليس انفصالًا، إنه دورى إفريقى ممتاز مدمج فى مؤسسة أفريقيا”. وأضاف، “ندعم مشروع السوبرليج الإفريقي، ومن واجب الفيفا المساهمة فى إقامته لأنها فكرة مثيرة”. وأكد رئيس الفيفا أن “السوبرليج الإفريقى مختلف عن المقترح الأوروبى لأنها بطولة تحت غطاء الاتحاد الإفريقى على عكس الأوروبى الذى تريد أندية تنظيمه”.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة دورى السوبر الإفريقى كبطولة مستحدثة تضم 20 فريقًا على الأرجح من كبار الفرق الإفريقية فى شهر سبتمبر لعام 2023 بحسب ما أكده باتريس موتسيبى رئيس الكاف. وسيتعين على الفرق التى ستشارك أن تكون لديها مدارس وفرق للأعمار السنية المختلفة لصغار اللاعبين، إضافة لفريق نسائي.

200 ألف دولار للمنظمات الإسلامية في الكاميرون

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تبرعه نيابة عن مؤسسة موتسيبي بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي لصالح المنظمات الإسلامية فى الكاميرون. وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي زار منازل أسر ضحايا التدافع المأساوى فى استاد أوليمبي، الذى حدث خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون وجزر القمر يوم الاثنين 24 جانفي. ووفقا للموقع الرسمي للكاف، زار موتسيبي برفقة وزير الرياضة الكاميروني ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة نارسيس مويل كومبي، العديد من منازل ضحايا ملعب أوليمبي ونكولبيسون وسيمبوك وبييم اسي حيث التقى وتفاعل مع العائلات الثكلى. وخلال زياراته، قال رئيس “كاف” للعائلات، “لا يمكننا أن نشعر بنفس الألم الذي تشعرون به لكننا جئنا لنقدم لكم تعازي وتضامن أسرة كرة القدم الإفريقية بأكملها والاتحاد الإفريقي”. وأضاف: “نحن نذهب مع الحكومة لنرى كيف يمكننا أن نقف إلى جانبكم في هذه المحنة الصعبة لأنك يجب ألا تكونوا بمفردكم”.

وانضم إلى موتسيبي نواب رئيس الكاف أحمد يحيى، سيدو مبومبو نجويا، كنيزات إبراهيم، بالإضافة إلى الأمين العام فيرون موسينجو أومبا. وبعد يوم من المأساة، قام الأمين العام ثم الرئيس موتسيبي بزيارة الجرحى في مستشفيات ياوندى.

زياش يردّ على انتقادات خليلوزيتش

لم ينتظر النجم الدولي ولاعب تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش طويلا ليرد على الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب خلال مؤتمر صحافي عقده البوسني في مركز محمد السادس بسلا. وكتب زياش جملة مختصرة على صفحته الرسمية في إنستغرام “الحياة رحلة وليست وجهة” وأرفق صورة له في تدريبات ناديه تشيلسي الإنجليزي. وكان مقربون من زياش قد عبروا عن قلقهم من الطريقة التي تحدث بها خليلوزيتش عن لاعب البلوز في المؤتمر الصحافي، عندما استفسر منه صحافيون عن إمكانية السماح بعودته إلى تشكيلة الأسود في مباراتي الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر أمام الكونغو الديمقراطية. ورد مدرب الأسود بأن زياش سبق أن تمرد عليه في مناسبتين، مشددا على رفضه تغيير موقفه بشأن اللاعب.

كما أكد أيضا أن الجماهير المغربية لا تعرف ما يقوم به (المدرب) في التدريبات، وكرر اتهامه لزياش بعدم الانضباط. وكانت العديد من الأصوات قد تعالت بعد خروج المغرب من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام مصر بضرورة إعادة زياش وإنهاء خلافه مع مدرب الأسود لمصلحة المنتخب.

صراع زياش – خليلوزيتش يتجدد قبل شهر ونصف الشهر من موقعتي الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد الكونغو الديمقراطية

وتجدد الجدل حول صراع زياش – خليلوزيتش قبل شهر ونصف الشهر تقريبا من موقعتي الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد الكونغو الديمقراطية، كما يعود السؤال نفسه الذي سبق الكان، هل يستجيب خليلوزيتش للضغط ويعيد زياش إلى المنتخب؟ وارتفعت أصوات عدد من المؤثرين في مشهد كرة القدم المغربية مؤخرا مطالبين بعودة حكيم زياش وبأن يعترف المدرب بالخطأ في حق اللاعب بعد قرار استبعاده من الكان.

وأكد محمد تيمومي نجم الكرة المغربية السابق أن لاعبا بموهبة زياش يجب أن يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب، ورأى أن “غيابه اتضح جليا في الكاميرون، من حق المدرب أن يفرض نظامه لكن ليس بحرمان الفريق من لاعب بقيمة زياش”. أما نورالدين النيبت وميري كريمو ومصطفى الحداوي وهم نجوم منتخب المغرب الكبار السابقون، فقد اتفقوا على ضرورة حل الخلاف سريعا بين خليلوزيتش وزياش “من أجل مصلحة المنتخب”. وأكدوا أن لا أحد يقف في صف التمرد “إن ثبت فعلا”، لكنْ لكل خلاف حلول “ووقائع الكان أكدت أن المنتخب المغربي يحتاج فعلا إلى من هم بخصال زياش الفنية”. ولم يختلف المدربان محمد فاخر ورضوان الحيمر إذ قالا إن الواقع يفرض التعامل مع بعض اللاعبين بنوع من الحكمة.

“الكاف” يسمح للكونغو الديمقراطية استضافة المغرب على ملعبها بشرط

سمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لجمهورية الكونغو الديمقراطية بأن يستضيف منتخبها الوطني نظيره المغربي على ملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا، وذلك في إطار ذهاب الدور الأول المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وكشف مصدر من داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، لـ”العربي الجديد”، أن السكرتير العام للاتحاد طارق نجم وصل إليه، خطاب من “الكاف” يؤكد إجراء المباراة بين الكونغو والمغرب على ملعب الشهداء، وذلك بعدما أزالت السلطات الكونغولية العشب الإصطناعي الذي كان في الأرضية القديمة وتعويضه بعشب طبيعي، وهو الشرط الذي فرضته “الكاف” على مسؤولي الكونغو إن أرادوا اللعب على أرضهم.

وسيواجه المنتخب الكونغولي كتيبة المدير الفني وحيد حاليلوزيتش في 22 مارس المقبل، على أن يخوض مباراة الإياب في المغرب في الـ 29 من الشهر نفسه، وهي المباراة التي قرر الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي أن يخوضها في مدينة الرباط على ملعب “الأمير مولاي عبد الله”. وستكون أمام المدرب وحيد حاليلوزيتش الفرصة الأخيرة من أجل الاستمرار مدرباً للمنتخب المغربي، بعدما جدد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ثقته فيه، رغم إقصائه في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا أمام نظيره المصري.

صحف مصرية تؤكد استبعاد غاساما ونداي من كأس العالم

استقرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على استبعاد الغامبي بكاري غاساما والسنغالي ماجيت نداي من المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد ما بدر منهم في مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، حسبما أكدته صحف مصرية نظرًا لما بدر منه من أخطاء في مباراة منتخب مصر والكاميرون الأخيرة، وطريقة تعامله مع اللاعبين والجهاز الفني.

كما قرر الكاف استبعاد ماجيت نداي الذي أدار مباراة منتخب مصر والمغرب، الذي بدرت منه أخطاء أثرت على أحداث اللقاء، وأدت لحدوث مشاحنات داخل وخارج الخطوط بين المنتخبين الأشقاء.

واستبعاد الزامبي جاني سيكازوي، الذي مباراة تونس ومالي، وارتكب أخطاء فجة أثرت في نتيجة اللقاء، كما أنه أطلق صافرة نهاية المباراة قبل موعدها الأصلي بحوالي 5 دقائق.

أسود الكاميرون تداوي جراحها بالبرونزية

حصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو (5-3) بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (3-3). وتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله ستيف ياجو في الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 43، عندما مرر عيسى كابوري كرة عرضية اصطدمت بحارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا وغيرت اتجاهها قبل أن تعانق الشباك. ثم سجل جبريل أوتارا الهدف الثالث لبوركينا فاسو في الدقيقة 49. في المقابل، سجل أهداف المنتخب الكاميروني ستيفن باهكوين في الدقيقة 71 وفينسينت أبو بكر (هدفين) في الدقيقتين 85 و87.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمنتخب الكاميروني فينسينت أبو بكر ومومي نجاماليو وكارل توكو إكامبي وبيير مالونج وأمبرويسأويونجو. فيما سجل لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري وسومايلا أوتارا وستيف ياجو، وأضاع إبراهيم توري. وكان منتخب بوركينا فاسو خسر أمام نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي (1-3)، فيما خسر المنتخب الكاميروني في الدور قبل النهائي أمام المنتخب المصري (1-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

مدرب بوركينا فاسو يتحسر بعد صفعة الكاميرون

تحسر كامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينافاسو، على ضياع المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2021، بعد الهزيمة أول أمس السبت أمام الكاميرون بركلات الترجيح (5-3)، وكانت المباراة انتهت بالتعادل (3-3).

وقال كامو مالو خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء “الحزن كبير ومن الصعب تفسير ما حصل لنا في المباراة، بعد أن تقدمنا في النتيجة بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود المنافس ويقلب علينا الطاولة”. وأضاف “في كرة القدم لا يحصل ذلك دائما، رغم أن هناك سيناريوهات محتملة والذي رأيناه في مباراتنا ضد منتخب الكاميرون، واحد منها”. وتابع مالو “أول درس نستخلصه من هزيمتنا هو أنه في كرة القدم لا شيء يكسب مسبقا”.

أما قائد منتخب بوركينافاسو برتراند تراوري، فقال “نشعر بخيبة أمل كبيرة، بعد النتيجة التي خرجنا بها أمام منتخب الكاميرون. المباراة كانت بين أيدينا ودخلناها جيدا”.

وأردف “سجلنا 3 أهداف وتقدمنا بثلاثية نظيفة لحدود الدقيقة 70، لكن بعد ذلك لم نعرف كيف نحافظ على هذه الأسبقية، فعاد منافسنا من بعيد وفرض علينا خوض ركلات الترجيح”.

واستمر تراوري “لقد خسرنا المواجهة قبل خوض ركلات الترجيح.. وهذا غير مقبول”. وختم “خطأ فادح ارتكبناه أعاد إلى الأذهان مباراتنا الأولى أمام منتخب الكاميرون حين انهزمنا بسبب نفس الأخطاء.. خسارة موجعة وعلينا أن نواصل العمل”.

مهاجم منتخب الكاميرون يحطم رقم حسام حسن

حطم المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، أرقام المصري حسام حسن، والجنوب إفريقي بينيدكت ماكارثي، بعد إحرازه هدفين في فوز منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم إفريقيا.

وانتصر المنتخب الكاميروني، صاحب التنظيم، في اللقاء بركلات الترجيح، بعد التعادل بين الفريقين (3-3). ورفع أبو بكر، رصيده إلى 8 أهداف بالبطولة، بعدما سجل 5 أهداف في المجموعات (2 أمام بوركينا فاسو، و2 أمام إثيوبيا، وهدف أمام الرأس الأخضر)، وهدف في ثمن نهائي البطولة أمام جزر القمر. وكسر نجم النصر السعودي، حاجز الـ 7 أهداف، الذي لم يتجاوزه أي لاعب منذ نسخة بوركينا فاسو 1998، حين تصدر المصري حسام حسن، والجنوب إفريقي بينيدكت ماكارثي، صدارة الهدافين بـ7 أهداف. ويتصدر الكونغولي مولامبا نداي مهاجم الكونغو الديمقراطية، صدارة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بنسخة واحدة، عندما أحرز 9 أهداف، في البطولة التي أقيمت عام 1974 في مصر. ويُعد الإيفواري لوران بوكو هو أول لاعب يحصل على بطولة الهداف في مرتين متتاليتين، عامي 1968 و1970، حيث أحرز 6 أهداف بالبطولة الأولى، و8 أهداف في البطولة الثانية.

مدرب المغرب خليلوزيتش يصر عن الرحيل

عبر مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش عن استعداده للرحيل في حال فشل أسود الأطلس في التأهل للمونديال. وقال في مؤتمر صحافي “هدفي الأول هو تأهيل فريقي، وإذا لم أنجح في ذلك يمكنني أن أغادر”. ويواجه المنتخب المغربي الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم التي ستنظم في قطر. وأعلن خليلوزيتش أنه “تلقى تهديدات بالقتل”، لكن أيضا الكثير من التشجيعات عن أداء فريقه في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

بعد خيبة الخروج من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والغضب الشعبي الواسع لجماهير أسود الأطلس، أعلن المدرب البوسني-الفرنسي للمنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليلوزيتش الخميس عن استعداده للرحيل إذا ما فشل “أسود الأطلس” بالتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وقال خليلوزيتش، إن “هدفي الأول هو تأهيل فريقي وإذا لم أنجح في ذلك يمكنني أن أغادر”. وأضاف بأسلوبه السجالي المعتاد: “يمكنني المغادرة منذ الآن إذا كان هذا يرضيكم (…) لكن اتركوني أواصل بذل قصارى جهودي للذهاب إلى كأس العالم”. ويلاقي “أسود الأطلس” منتخب الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات المونديال

وواجه خليلوزيتش انتقادات لاختياراته الفنية ضغوطا بعد إقصاء المنتخب المغربي الأحد الماضي من ربع نهائي كأس أمم إفريقيا أمام مصر (1-2)، في مباراة شهدت تنافساً حاداً وأعقبتها أحداث شغب بين عناصر من الفريقين. لكن المدرب أكد اقتناعه و”فخره” بأداء المنتخب خلال هذه البطولة وتفاؤله بمستقبل الفريق، مشددا في الوقت نفسه على “الحسرة وخيبة الأمل التي أصابتنا جميعا” بعد الإقصاء. وقال إنه “تلقى تهديدات بالقتل” جراء ذلك، لكن أيضا “الكثير من التشجيعات”، موضحا أنه متعود على ذلك.

وعزا خليلوزيتش الهزيمة أمام الفراعنة إلى “الخبرة والمكر” اللذين يتمتع بهما لاعبو المنتخب المصري، فضلا عن تواجد “أحسن لاعب في العالم محمد صلاح”. بينما اشتكى من ضعف فعالية المنتخب المغربي أمام المرمى.

ودان أيضا تصرفات “غير لائقة” من طرف بعض لاعبي المنتخب المصري، موضحا “رأيت الكثيرين يصرخون وسمعت شتائم (…) لكنني لم أشارك في هذا السيرك”.

من جانب آخر، أصر خليلوزيتش على تشبثه باستبعاد لاعب وسط تشلسي الإنكليزي حكيم زياش من صفوف المنتخب، دون أن يفصح عن الوقائع التي أثارت الخلاف بين الطرفين.

برتراند تراورى يحصد جائزة أفضل لاعب في مواجهة الكاميرون

حصل البوركينابى برتراند تراورى لاعب منتخب بوركينا فاسو، جائزة أفضل لاعب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الكاميرون وبوركينا فاسو، التي أقيمت بينهما في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون. واختارت اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا اللاعب بيرتراند تراورى كأفضل لاعب في المباراة، خاصة بعدما نجح في صناعة هدف لزملائه. حقق منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما انتهت 90 دقيقة بالتعادل بنتيجة 3-3 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت لتحديد المركز الثالث في البطولة التي تقام على الأراضى الكاميرون.

كلوب: لا منافسة حقيقية بين صلاح وماني

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، في نهائي كأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو”: “هل هناك منافسة بين صلاح وماني؟ قبل عامين أو 3 أعوام، حصلا معًا على الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، كانت لحظة رائعة حقًا”.

وأضاف: “أعلم أن روبرتسون وأرنولد بينهما منافسة على التمريرات الحاسمة، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأهداف، من المحتمل أن يخسر أندرو (روبرتسون) قبل بدء الموسم، هذا أمر طبيعي تمامًا”.

وتابع: “ربما يريد جوتا تسجيل الأهداف أكثر من غيره، وفيرمينو أيضًا، إلا أن الناس لا يفكرون في ذلك، لا توجد منافسة حقيقية بين صلاح وماني، لكن هناك القليل منها بالتأكيد”.

وواصل: “التعامل مع صلاح وماني عقب نهائي إفريقيا؟ لست من النوع الذي يعتقد أن كل شيء سيتحول إلى مشكلة، لقد لعب الإثنان بطولة ناجحة وسنرى نفس الوضع في العام المقبل، كما أنه في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبرسيتكرر الأمر عندما يعود الجميع من كأس العالم”. وأكمل: “سيضم وقتها الفريق فائزًا واحدًا، وربما 2 أو 3 والباقي سيكون من الخاسرين في المونديال، هذا هو العالم الذي يعيشه اللاعبون”.

وأردف مخاطبا الصحفي: “شكرًا لك على هذا السؤال، لا يسأل أحد عادةً كيف ستتعاملون مع هذا الأمر، يمكنني التعامل معه بالفعل، ولا توجد مشكلة، سوف أساعد صلاح وماني بكل ما لدي”.

واستطرد: “عندما يعودان علينا التحدث وسنرى ما إذا كانا بحاجة إلى يوم أو يومين عطلة، إنهما من أولادنا وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدتهما في جميع المواقف المختلفة، هكذا يكون الحال دائمًا”. واختتم: “ستكون هذه المواقف متشابهة تمامًا مع كأس العالم، أعتقد أن المونديال سينتهي ثم نذهب إلى البوكسينج داي، أو شيء من هذا القبيل”.