إنفانتينو: دور مجموعات مونديال قطر الأفضل على الإطلاق

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، أن كأس العالم الحالية شهدت أفضل منافسة لمرحلة المجموعات عبر تاريخ المونديال.

وقال إنفانتينو: “حضرت جميع المباريات، هذه أفضل نسخة لمرحلة المجموعات في منافسات المونديال على الإطلاق. لذلك فإن هذه النسخة تعد بالكثير فيما تبقى من عمر النهائيات العالمية”.

وأضاف إنفانتينو في تصريحات إعلامية الأربعاء، إن مباريات مرحلة المجموعات سجلت أرقاماً قياسية من حيث عدد المشاهدين من داخل الملاعب وعبر الشاشات حول العالم، والأعداد القياسية لمن حضروا مهرجان المشجعين في الدوحة.

وتابع رئيس “الفيفا”: “الجمهور كان رائعا، وقد كان متوسط المتفرجين 51 ألف مشجع للمباراة”.

وأضاف: “بلغت أعداد المتابعين عبر الشاشات التلفزية أرقاما قياسية، وقد تخطى العدد الملياري مشاهد، وهذا أمر مدهش، 2.5 مليون مشجع يملئون شوارع الدوحة “.

وقال إنفانتينو في الأخير: “نأمل في أن تتواصل كأس العالم وتنتهي كما بدأت بنجاح كبير، أنا واثق أننا سنصل إلى 5 ملايين متفرج من حول العالم”.