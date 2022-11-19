إنفانتينو: “قطر لا تحتاج إلى نصائح وعلى الأوربيين الاعتذار”

انتقد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، طريقة تعامل العديد من وسائل الإعلام الأوروبية مع دولة قطر، مؤكدا أن نسخة مونديال 2022، ستخلف إرثا كبيرا.

وأوضح إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقده صبيحة السبت، أن الجميع يتواجد في دولة قطر من أجل إنجاح كأس العالم ، مضيفا أنه متأكد بأن هذه النسخة ستكون الأفضل، وأنها ستخلف إرثا كبيرا.

وفي ظل الانتقادات التي يواجها البلد المنظم لبطولة كأس العالم 2022 ، قال رئيس الفيفا: “ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس، العديد من المؤسسات الأوروبية تعمل في قطر وتجني أرباحاً مالية”.

وأضاف: “الشعارات والدروس الأخلاقية تنم عن النفاق، ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا”.

وتابع إنفانتينو: “قطر دولة لها سيادة ولا تحتاج إلى نصائح أو تدخلات حول حقوق العمال، على أوروبا أن توقف الانتقاد وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين لديها”.

وتابع: “دولة قطر ترحب بالجميع بغض النظر عن توجهاتهم، الجميع سعيد في دولة قطر”.

وأكد إنفانتينو أنّ حقوق بث بطولة كأس العالم 2022 زادت بمقدار 200 مليون دولار مقارنة بالبطولات السابقة.