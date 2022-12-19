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رياضة

إنفانتينو: “نهائي مونديال قطر الأجمل في تاريخ كرة القدم”

عمر سلامي
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إنفانتينو: “نهائي مونديال قطر الأجمل في تاريخ كرة القدم”
ح.م
إنفانتينو وأمير قطر خلال تسليم كأس العالم لميسي

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، جياني إنفانتينو، إن نهائي كأس العالم قطر 2022، الذي جمع بين الأرجنتين وفرنسا، يعد الأجمل في تاريخ كرة القدم.
وقال إنفانتينو لشبكة “بي.إن. سبورتس” القطرية: “نهائي حلم، نهائي لا يصدق، أعتقد أنه النهائي الأجمل في تاريخ كرة القدم”.

وأضاف رئيس “الفيفا”: ” توج المنتخب الأفضل وتوجت كل المجهودات بإنجاز جميل، المنتخب الأرجنتيني استحق الفوز، وحتى فرنسا كانت تستحق الفوز.

وتابع إنفانتينو: “سار كل شيء على ما يرام وكانت مشاعر لا يمكن وصفها سواء من كان في الملعب أو أمام شاشات التلفزيون”.

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