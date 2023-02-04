إنفانتينو وموتسيبي اعترفا بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025

رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف:

نزل رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف ضيفا على “كنال ألجيري” تحدث فيه عن عديد القضايا الكروية، على غرار مستقبل المدرب مجيد بوقرة، ملف الترشح للكان، ونجاح الشان التي انتهت السبت، وعن بلماضي وأمور أخرى.

وتحدث زفيزف في البداية عن مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي قائلا: “بعد الفشل في التأهل للمونديال الأخير، عاش بلماضي على وقع صدمة كبيرة، وقد تواصلت معه حينها، عندما كنت أشغل منصب مدير عام المنتخب، وأصررت على استمراره معنا”.

وزاد: “بعد توقيعه على عقده الجديد حتى 2026 فإنه بات يشعر بارتياح شديد، كما أن التنسيق بينه وبين اتحاد الكرة مثالي، وهو يسعى الآن لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، خلال المنافسات التي تنتظرنا في الفترة المقبلة، حيث سنكون على موعد مع نسختين لكأس أمم أفريقيا، بجانب تصفيات كأس العالم 2026”.

وعن مصير مجيد بوقرة على رأس المنتخب المحلي، وهو الذي ينتهي عقده بنهاية “شان 2022″، قال زفيزف: “بوقرة لن يذهب لأي مكان، هو باقٍ معنا، وسنرى الدور الأنسب بالنسبة له داخل الاتحاد الجزائري، حيث إنه هو وطاقمه يمتلكون تكوينا أوروبيا على أعلى مستوى، ويجب أن نستفيد منهم”. وبخصوص ملف ترشح الجزائر لتعويض غينيا، واحتضان كأس أمم أفريقيا 2025، قال: “لقد قدمنا أوراق اعتمادنا بأفضل طريقة ممكنة، منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين أظهرت جاهزيتنا، وامتلاكنا أفضل الملاعب وحسن تسييرنا للمنافسات”. وزاد: “خلال فترة وجيزة، بلادنا احتضت ألعاب البحر المتوسط، وكأس العرب للشباب، وكأس أفريقيا للمحليين، ونحن مقبلون على استقبال كأس أمم أفريقيا لفئة أقل من 17 سنة”. وختم: “رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي شاهدا على أرض الواقع قدراتنا، واعترفا بأن الجزائر لديها مؤهلات كبيرة، وأصرا على ضرورة تحولنا لمحور مهم في كرة القدم القارية وحتى العالمية”.