إنفانتينو يؤكد على دور الحكام في الإسهام في إنجاح المونديال

الاجتماع حضره ثلاثي التحكيم الجزائري المشارك في العرس العالمي

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الدور الرئيسي للحكام (129 حكمًا وحكمًا مساعدًا وأعضاء فريق التحكيم بتقنية الفيديو) الذين سيُشرفون على مباريات كأس العالم قطر 2022، للإسهام في إنجاح أفضل نسخة على الإطلاق للمونديال، حضره الثلاثي الجزائري المشارك في المونديال مصطفى غربال، مقران قوراري، وعبد الحق اتشعلي الذين وصلوا الدوحة للمشاركة المونديال.

وقال إنفانتينو، خلال استقباله للحكام بالتربص التدريبي الرسمي الخاص بهم: “أنتم فريق الفيفا، أنتم فريقنا، وأنتم في الواقع أهم فريق في البطولة لأنه بدونكم لن تكون هناك كرة قدم، ولا كأس العالم نحتاج لأن يدخل الفريق الأول إلى الملعب أولاً. نحن بحاجة إلى أن يعطي الفريق الأول انطلاقة المباراة الأولى في 20 نوفمبر، ونحتاج إلى الفريق الأول لإطلاق صافرة نهاية المباراة الأخيرة ومنح اللقب لأبطال العالم”.

وأشار رئيس الـفيفا، إلى أنه ولأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، هناك حكام سيدات من بين 36 حكما و29 حكمًا مساعدًا و24 عضوًا في فريق التحكيم بتقنية الفيديو الذين تم اختيارهم لإدارة المباريات في البطولة، مشددًا على أهمية الوحدة، ومشجعًا المشاركين على الاستمتاع باللحظة والإيمان بأنفسهم. وأضاف: “لأول مرة، هناك ست نساء حاضرات أيضًا، ولكن سواء أكانوا رجالًا أو نساءً، فهم حكام.. بالنسبة لنا، وبالنسبة لي، نحن جميعًا جزء من نفس الفريق”. وتابع: “ستخالجكم الكثير من المشاعر خلال كأس العالم، الشعور بكونكم جزءًا من هذه المغامرة، والشعور بوجود أربعة أو خمسة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون ما يحدث هنا.. والمطلوب منكم أن تكونوا هناك، وأن تكونوا في أفضل أحوالكم، وأن تكونوا جاهزين، وأن تتخذوا القرارات، وأن تتحمّلوا المسؤولية في وقت وجيز. أنتم الأفضل في العالم. ولهذا أنتم هنا”.

وأعطى إنفانتينو انطلاقة المعسكر التدريبي الرسمي للمجموعة (الحكام) التي أطلق عليها لقب “الفريق الأول” من خلال التأكيد على الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به هذه المجموعة للإسهام في إنجاح أفضل نسخة كأس العالم على الإطلاق.

وحضر اللقاء أيضًا ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022، وماتياس جرافستروم، نائب الأمين العام للفيفا، وكولين سميث، مدير العمليات في كأس العالم .