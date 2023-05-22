إنفانتينو يتضامن مع فينيسيوس ويشدّد على تطبيق برتوكول “فيفا” ضد العنصرية

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن تضامنه مع مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه للإساءة العنصرية خلال مباراة فالنسيا.

وقال رئيس “فيفا” عبر حسابه على منصة إنستغرام : “التضامن الكامل مع فينيسيوس، لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، والفيفا تقف مع جميع اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذا الموقف..”.

وأضاف إنفانتينو: “وهذا هو السبب في وجود عملية مكونة من 3 خطوات في مسابقات فيفا يوصى بها على جميع مستويات كرة القدم”.

وذكر جياني إنفانتينو الخطوات الثلاث في التعامل مع حالات العنصرية، قائلا: “توقف المباراة أولا، ثانيا يغادر اللاعبون الملعب ويعلن المذيع الداخلي أنه في حال استمرار الإساءات سيتم تعليق المباراة.

وأضاف: “إذا استمرت الإساءات تتوقف المباراة وتذهب النقاط الثلاث إلى الخصم، هذه هي القواعد الّتي يجب تنفيذها في جميع البلدان وفي جميع البطولات”.

مبابي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه لهتافات عنصرية

وعبّر الفرنسي كيليان مبابي، والعديد من نجوم كرة القدم، عن تضامنهم ودعمهم لمهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا.

ونشر كيليان مبابي، صورة فينيسيوس، عبر حسابه على شبكة “انستغرام”، وكتب عليها: “لست وحدك.. نحن معك وندعمك”.

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية من جماهير فالنسيا مع إلقاء بعض المقذوفات عليه، ما أدى لتوقف المباراة لعدة دقائق بعد اشتباكات من الجانبين.

وعرفت الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا اشتباكات عنيفة، انتهت بطرد فينيسيوس جونيور.

وانهزم ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد أمام مضيفه فالنسيا، بالجولة 35 من الليغا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز 13.