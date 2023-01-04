إنفانتينو يرد على منتقدي “السلفي” في مراسم تأبين بيليه

ردّ رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، على الانتقادات التي طالته، بسبب التقاطه صور سلفي خلال مراسم تأبين الأسطورة البرازيلية.

ونشر إنفانتينو رسالة توضيحية على موقع التواصل الاجتماعي، “انستغرام” رفض فيها الانتقادات التي وصفت سلوكه بـقلة الاحترام تجاه الأسطورة بيليه.

وكتب إنفانتينو : ” أخبرت بأنني تعرضت للانتقاد من طرف بعض الأشخاص بسبب التقاطي صور سيلفي أثناء مراسم التأبين”.

وأضاف: ” كان لي الشرف أنه طلب مني بعض الزملاء السابقين وأفراد عائلة بيليه التقاط صور معهم، وكما لاحظتم استجبت لهم مباشرة”.

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تابع رئيس “الفيفا”: “بخصوص صورة السيلفي، لقد طلب مني أحد الزملاء السابقين لبيليه بأن ألتقط معهم صورة سيلفي جماعية، وهو لا يعرف كيف يقوم بذلك، لذلك أخذت هاتفه والتقطت الصورة لنا جميعا من أجله”.

وأضاف: ” إذا كانت مساعدة زملاء بيليه تثير الانتقادات ، فأنا سعيد بتقبلها وسأستمر في تقديم المساعدة لأولئك الذين ساهموا في كتابة الصفحات الأسطورية لكرة القدم”.

وكتب رئيس “الفيفا”: “أحب بيليه كثيرا وأنا من أشد المعجبين به، ولا يمكنني أبدا أن أقوم بأي شيء يقلل من احترامه خلال المراسم”.

وفي الأخير طالب إنفانتينو الأشخاص الذين نشروا هذه الأخبار بأن تكون لهم الجرأة للاعتراف بخطئهم.