إنفانتينو يرفض دعوات إلى تعليق عضوية إسرائيل في “الفيفا”

قال إنه ليس بمقدوره حل المشكلات الجيوسياسية

امتنع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو عن الاستجابة إلى الدعوات المتزايدة لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الكروية. ودعا إنفانتينو إلى السلام في غزة، معتبرا أن فيفا ليس بمقدوره “حل المشكلات الجيوسياسية”. فيما قالت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم إنه “إذا تم حظر روسيا، فيجب حظر إسرائيل أيضا”.

وفي معرض إشارته إلى “الوضع الراهن في غزة” في افتتاح الجلسة المغلقة لمجلس فيفا، قال الإيطالي-السويسري إن “قوة كرة القدم” تكمن في “توحيد الناس في عالم منقسم” موجها “رسالة سلام ووحدة”.

وأصرّ قائلا: “لا يمكن لفيفا حلّ المشكلات الجيوسياسية، لكن بإمكانه، بل يجب عليه، الترويج لكرة القدم في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية”.

وفي وقت لاحق، التقى إنفانتينو برئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب في مقر فيفا بزيورخ.

وكان الرجوب اجتمع مع رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري في لوزان. وقال إنفانتينو على إنستاغرام: “أحيي الرئيس الرجوب والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على صمودهم في هذا الوقت”.

ولم يأتِ بيان فيفا على ذكر إسرائيل أو اتحادها، وسط دعوات متزايدة لاستبعاد منتخبها من المسابقات الدولية في خضم حملة تصفيات كأس العالم 2026. في الأسبوع الماضي، دعا ثلاثة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة كلا من فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إلى تعليق عضوية إسرائيل، مشيرين إلى “الإبادة الجماعية” في غزة، مؤكدين على أن “الهيئات الرياضية يجب ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وضمن سياق متصل، أوضحت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الذي سيستضيف نظيره الإسرائيلي ضمن تصفيات كأس العالم في 11 أكتوبر الحالي، أنها تعمل “على ضمان فرض عقوبات على إسرائيل”. وقالت في بودكاست: “شخصيا، أعتقد أنه إذا تم حظر روسيا، فيجب حظر إسرائيل أيضا”. وحظر الاتحادان الدولي والأوروبي بشكل مشترك على المنتخب الوطني الروسي والأندية الروسية المشاركة في المسابقات الدولية، بعد أيام قليلة من غزو أوكرانيا في فيفري 2022. وهي العقوبة التي ظلت سارية منذ ذلك الحين.