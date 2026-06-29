إنفانتينو يشيد بالعرض الكروي في مباراة الجزائر والنمسا

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بالعرض الكروي المثير الذي قدمه المنتخبان الجزائري والنمساوي في مواجهتهما لحساب الجولة الثالثة والأخيرة (المجموعة العاشرة) من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2026، معتبرا أن هذه المباراة ستبقى من بين أبرز لحظات الدورة.وفي منشور له على حسابه الرسمي عبر موقع “إنستغرام”..

عقب التعادل بين المنتخبين الجزائري والنمساوي (3-3)، أعرب رئيس الهيئة الكروية العالمية عن إعجابه بالمستوى الكبير والإثارة التي طبعت أطوار اللقاء.وكتب إنفانتينو: “اليوم، كان الأمر استثنائيا وعشنا مباراة ساحرة. كرة القدم وحدها قادرة على صناعة مثل هذه التقلبات الكبيرة وإثارة المشاعر الجياشة. لقد قدمت الجزائر والنمسا مباراة ستبقى خالدة في الذاكرة، في الوقت الذي نجح فيه المنتخبان في بلوغ الدور السادس عشر. مثل هذه اللحظات هي التي تجعل كأس العالم لكرة القدم أعظم عرض رياضي على وجه الأرض”.وتعد إشادة رئيس “الفيفا” اعترافا جديدا بالمستوى الذي قدمه “الخضر” وبالروح القتالية التي تحلوا بها، في مشوار يواصل استقطاب اهتمام المتابعين والملاحظين عبر مختلف أنحاء العالم خلال نهائيات كأس العالم 2026.