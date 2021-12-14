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رياضة
للهروب من أزمة عدم جاهزية ملاعب الكاميرون

إنفانتينو يضغط لتأجيل أمم أفريقيا للأمم

ع.ع
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إنفانتينو يضغط لتأجيل أمم أفريقيا للأمم

أوضح مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حقيقة تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها 9 جانفي المقبل في الكاميرون.

وقال المصدر في تصريحات لموقع كورة: “تأجيل أمم أفريقيا للصيف المقبل، من الحلول المطروحة للهروب من أزمة عدم جاهزية ملاعب الكاميرون”. وأضاف “هناك استاد ضمن ملاعب الكان، لا يتمتع بأضواء كاشفة، بجانب عدة أمور تعكس عدم استعداد الكاميرون بالشكل المطلوب”.

وتابع “السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، يضغط من أجل عدم إقامة البطولة، الشهر المقبل؛ لتجنب الصدام مع أندية أوروبا في مسألة ترك اللاعبين المحترفين للمنتخبات”.

ونوه المصدر “هناك اتجاه آخر بإقامة بطولة أمم أفريقيا باللاعبين المحليين فقط دون استدعاء العناصر المحترفة”.

يذكر أن بطولة أمم أفريقيا، تمثل أزمة أخرى في تعارض مواعيدها مع كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات.

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