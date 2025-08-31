إنفانتينو يطمئن مخاوف الأفارقة بشأن كأس العالم 2026

ستشارك تسعة منتخبات أفريقية والعاشر يشارك في الملحق العالمي

سألت وسائل إعلام أفريقية، السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذا كان الأفارقة سيشعرون بالأمان والترحيب في الولايات المتحدة الأميركية خلال كأس العالم 2026.

وعلم إنفانتينو، خلال مؤتمر صحافي في كينيا، بمخاوف جماهير كرة القدم الأفريقية الذين يشعرون ببعض القلق تجاه الأحداث الجارية في الولايات المتحدة حالياً، مطالبين إياه بضمان ألا تشعر الجماهير الأفريقية بأنهم غير مرغوب بهم أو مواطنون درجة ثانية خلال البطولة.

وذكّرت وسائل الإعلام الأفريقية، رئيس «فيفا»، بزيارته للرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، وهو الذي يحمل كأس العالم الذهبية في صندوق زجاجي بالبيت الأبيض.

وقال مراسل من جنوب أفريقيا، وهي بلد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس «فيفا»، الذي كان يجلس إلى جانب إنفانتينو في المؤتمر الذي عُقد بنيروبي عاصمة كينيا: «سنذهب للعب في بلد نشعر فيه بعدم الترحاب».

وستشارك تسعة منتخبات أفريقية على الأقل في البطولة التي سيشارك بها 48 فريقاً خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية العام المقبل في 11 مدينة أميركية وثلاث مدن مكسيكية ومدينتين في كندا، ومن المرجح أن تضمن منتخبات الجزائر، مصر وجنوب أفريقيا تأهلها للبطولة في أكتوبر المقبل، بوصفها متصدرة المجموعات في التصفيات.

وقد يتأهل منتخب أفريقي عاشر إلى الملحق العالمي المؤهل للبطولة بعد إقامة القرعة، حيث أعلن ترمب وإنفانتينو في اجتماع عُقد الأسبوع الماضي إقامة القرعة يوم الخامس من ديسمبر في «مركز كيندي» بالعاصمة واشنطن.

وقال إنفانتينو، صاحب العلاقة المتميزة مع ترمب الذي حضر حفل تنصيبه في جانفي الماضي: «الجميع مرحب بهم في أميركا الشمالية خلال كأس العالم العام المقبل».

وأضاف: «أعتقد أنه من المهم توضيح ذلك؛ لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة هنا».