إنفانتينو يمتدح “الفيفا”… وتذاكر نهائي المونديال تصدم الفقراء

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن كرة القدم ما كانت لتوجد في نحو 150 دولة حول العالم لولا دور الاتحاد الدولي، في إشارة إلى إسهاماته في نشر اللعبة وتعزيز حضورها عالميا.

ويُجمع متابعون على أن “فيفا” تؤدي دورا محوريا في تطوير كرة القدم، لاسيما في الدول ذات الموارد المحدودة، من خلال برامج الدعم المالي التي توجهها إلى الاتحادات الوطنية، فضلا عن مبادرات تطوير البنية التحتية، وبناء الملاعب، وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

كما يشرف الاتحاد على برامج لتوسيع قاعدة الممارسة، خاصة في فئات الناشئين، إلى جانب تنظيم المسابقات الدولية التي تسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات.

وفي هذا السياق، أسهمت مشاريع مثل برنامج “فيفا فوروارد” في توفير موارد إضافية للاتحادات المحلية، ما ساعد على إطلاق مشاريع تطويرية في مناطق كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من الإمكانات، وهو ما عزز انتشار اللعبة في قارات مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ومع ذلك، يثير تصريح إنفانتينو نقاشا في الأوساط الرياضية، إذ يرى منتقدون أن ربط وجود كرة القدم بدور الفيفا وحده ينطوي على قدر من المبالغة. فهذه الرياضة تُعد من أكثر الألعاب بساطة وانتشارا، ويمكن ممارستها في الشوارع والساحات المفتوحة دون الحاجة إلى هياكل تنظيمية معقدة، كما أن شعبيتها التاريخية سبقت نشوء المؤسسات الدولية المنظمة لها.

ويشير هؤلاء إلى أن دور “الفيفا” يتمثل أساسا في تنظيم اللعبة وتطويرها على المستوى الاحترافي، أكثر من كونه شرطا لوجودها، مؤكدين أن الشغف الشعبي كان ولا يزال المحرك الأساسي لانتشار كرة القدم حول العالم.

في سياق متصل، أعلن “فيفا” عن زيادة ملحوظة في أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته على ملعب “ميتلايف”، حيث تتراوح الأسعار بين 4 آلاف يورو (نحو 4320 دولار) للفئة الثالثة، وتصل إلى 9500 يورو (نحو 10260 دولار) للفئة الأعلى، ما أثار بدوره تساؤلات بشأن إمكانية حضور الجماهير العريضة لهذا الحدث العالمي، في ظل ارتفاع التكاليف مقارنة بالنسخ السابقة.

ويعيد هذا الجدل تسليط الضوء على التوازن بين الطابع التجاري المتنامي لكرة القدم، بوصفها صناعة عالمية، وبين بعدها الشعبي كرياضة نشأت من الشارع وظلت مرتبطة بجماهيرها على امتداد عقود.