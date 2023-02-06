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رياضة

إنفانتينو يهنئ “الفاف” ويصف شان الجزائر بالرائعة

عمر سلامي
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إنفانتينو يهنئ “الفاف” ويصف شان الجزائر بالرائعة
ح.م
جياني إنفانتينو

هنأ رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الإتحاد الجزائري، على التنظيم الرائع لكأس أمم إفريقيا للمحليين، التي اختتمت سهرة السبت الماضي.
ووصف رئيس “الفيفا” بطولة الشان، التي احتضنتها الجزائر، بالبطولة الرائعة، حيث قال على حسابه الخاص، عبر “انستغرام”: ” تهانينا للإتحاد الجزائري لكرة القدم، وكل من شارك في تنظيم بطولة رائعة”.

كما هنأ إنفانتينو منتخب السنغال، بعد تتويجه باللقب، وقال: ” تألقت السنغال وتمكنت من التتويج بكأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر”.

وكان رئيس الفيفا، قد سجل حضوره في افتتاح “شان الجزائر” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وبعد مغادرته الجزائر، نشر على حسابه الخاص عبر “انستغرام” كواليس وتفاصيل مراسم افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

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