إنفانتينو يهنئ كريم بن زيمة

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتيتو، نجم اتحاد جدة كريم بن زيمة، على الإنجاز الذي حققه في كأس العالم للأندية.

وسجل بن زيمة الهدف الثالث لفريقه اتحاد جدة، أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، في مباراة أنهاها النادي السعودي بثلاثية نظيفة.

ونشر إنفانتينو صورة له مع كريم بنت زيمة، عبر حسابه على “إنستغرام” خلال تسليمه الميدالية الذهبية لمونديال الأندية في نسخته الماضية مع ريال مدريد.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

وكتب إنفانتينو: “تهانينا بن زيمة، أصبحت أول لاعب يسجل في 4 نسخ لكأس العالم للأندية”.

وأضاف: “إنجاز مذهل للاعب عظيم، أطيب تمنياتي لك بهذه النسخة”.

وتأهل نادي اتحاد جدة إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، حيث سيواجه هذا الجمعة، بطل إفريقيا نادي الأهلي المصري.

وعن المباراة المقبلة لناديه، قال بن زيمة في تصريحات لبرنامج “دورينا غير” عبر قناة السعودية: : “سعداء بالنتيجة في مباراة أوكلاند، وبالنسبة لمباراة الأهلي المصري سنرى ما سيحدث فيها، وستكون صعبة، فكل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية”.