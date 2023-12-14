-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار تصل إلى 60 ملم عبر 12 ولاية ورياح عبر أخرى جنوبية
رياضة

إنفانتينو يهنئ كريم بن زيمة

عمر سلامي
  • 115
  • 0
إنفانتينو يهنئ كريم بن زيمة
أرشيف
إنفانتينو وبن زيمة

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتيتو، نجم اتحاد جدة كريم بن زيمة، على الإنجاز الذي حققه في كأس العالم للأندية.

وسجل بن زيمة الهدف الثالث لفريقه اتحاد جدة، أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي، في مباراة أنهاها النادي السعودي بثلاثية نظيفة.

ونشر إنفانتينو صورة له مع كريم بنت زيمة، عبر حسابه على “إنستغرام” خلال تسليمه الميدالية الذهبية لمونديال الأندية في نسخته الماضية مع ريال مدريد.

وكتب إنفانتينو: “تهانينا بن زيمة، أصبحت أول لاعب يسجل في 4 نسخ لكأس العالم للأندية”.

وأضاف: “إنجاز مذهل للاعب عظيم، أطيب تمنياتي لك بهذه النسخة”.

وتأهل نادي اتحاد جدة إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، حيث سيواجه هذا الجمعة، بطل إفريقيا نادي الأهلي المصري.

وعن المباراة المقبلة لناديه، قال بن زيمة في تصريحات لبرنامج “دورينا غير” عبر قناة السعودية: : “سعداء بالنتيجة في مباراة أوكلاند، وبالنسبة لمباراة الأهلي المصري سنرى ما سيحدث فيها، وستكون صعبة، فكل الفرق ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية”.

مقالات ذات صلة
بن طالب قد يكون ركيزة “الخضر” للمنافسة على لقب “الكان”

بن طالب قد يكون ركيزة “الخضر” للمنافسة على لقب “الكان”

عمّورة يُنذر حارس بوركينا فاسو قبل “الكان”

عمّورة يُنذر حارس بوركينا فاسو قبل “الكان”

زميل عوّار يستغيث بِمُشعوذ بِسبب الإصابات

زميل عوّار يستغيث بِمُشعوذ بِسبب الإصابات

بعد قرار استبعاده من الفريق.. غزال يوجه رسالة إلى جماهير بشكتاش

بعد قرار استبعاده من الفريق.. غزال يوجه رسالة إلى جماهير بشكتاش

مورينيو “يُعاقب” عوّار عشية البطولة الإفريقية

مورينيو “يُعاقب” عوّار عشية البطولة الإفريقية

هدايا الميلاد تزيّن منصة “الاستهزاء”

هدايا الميلاد تزيّن منصة “الاستهزاء”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد