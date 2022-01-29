إنفانتينو يوضح تصريحاته بشأن الأفارقة والمونديال كل عامين

داربي عربي مثير بين صلاح و حكيمي

تستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندي، موقعة عربية مثيرة بين مصر والمغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، في تحدي بلوغ نصف النهائي. مصر تأهلت بعد التفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بدون أهداف في ثمن النهائي.

بينما عبر المغرب إلى دور الثمانية بعد قلب تأخره بهدف أمام مالاوي إلى فوز بهدفين مقابل هدف ليمنع إحدى المفاجآت الصارخة في البطولة.

مواجهة الفراعنة وأسود الأطلس تقام في الرابعة على ملعب أحمد أهيدغو بياوندي.

وينحاز التاريخ بشكل واضح للمغرب في المواجهات المباشرة مع الفراعنة، حيث لم يسبق للفريق الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية الفوز على شقيقه المغربي سوى 3 مرات فقط. المغرب فاز على مصر 13 مرة مقابل 3 فقط للفراعنة، وحضر التعادل 11 مرة، وهو الشيء الكفيل بترسيخ ما سُمي بالعقدة المغربية في كرة القدم المصرية على مستوى المنتخب الأول. لكن مصر كسرت العقدة في آخر مواجهة بين المنتخبين عام 2017 في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، وفازت بهدف نظيف لتحقق أول انتصار على المغرب منذ 1986.

فوز مصر جعل لعبة الأرقام تنقلب على المغرب، حيث يعود آخر فوز لأسود الأطلس على الفراعنة إلى عام 2001 في تصفيات كأس العالم، عندما فاز الأسود في ملعبهم على فريق محمود الجوهري بهدف نظيف.

أما آخر انتصار للمغرب على مصر في أمم إفريقيا، فيعود إلى بطولة بوركينا فاسو 1998 التي توج بها الفراعنة بعد الخسارة في مرحلة المجموعات بهدف نظيف أمام الأسود، بعدها لعب المنتخبين في 2006 بالقاهرة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي ثم توجت مصر في النهاية باللقب، قبل أن يتجدد اللقاء في بطولة 2017.

ويرى كثيرون أن أشرف حكيمي هو أفضل ظهير أيمن في العالم، وهو الأمر الذي أكده النجم الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جرمان.

مبابي كتب على “تويتر” بعد هدف أشرف حكيمي في مالاوي في ثمن نهائي أمم إفريقيا، أن الظهير المغربي هو الأفضل في العالم.

في الوقت نفسه ينظر الكثير من مشجعي كرة القدم في العالم إلى محمد صلاح أنه الأفضل في العالم بالوقت الراهن. صلاح حصد المركز الثالث في جائزة الفيفا “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم، وحل سابعا في جائزة “بالون دور” من فرانس فوتبول. وعلى الرغم من لعب صلاح كجناح أيمن يتحول إلى عمق الملعب أثناء المباراة، ولعب أشرف حكيمي على الجهة المعاكسة لصلاح كظهير أيمن، فإن فرص مواجهتهما داخل الملعب ستكون واردة بقوة في الكثير من المواقف.

مفارقة مثيرة تلازم حارسي المغرب أمام مصر

تلقى منتخب المغرب أنباء غير سارة بإعلان إيجابية عينة الحارس منير المحمدي لفيروس كورونا المستجد، وتأكد غيابه مع زميله سفيان الكرواني، عن مواجهة مصر المرتقبة في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويعتمد منتخب المغرب على المحمدي كحارس احتياطي للحارس الأساسي ياسين بونو، منذ انطلاق بطولة الأمم التي تستضيفها الكاميرون حاليا.

وأتاح غياب منير المحمدي، الفرصة لرضا التكناوتي، حارس الوداد البيضاوي، للظهور لأول مرة احتياطيا في الكان الثاني له مع المغرب، بعدما كان الخيار الثالث في مونديال روسيا وكذلك في نسخة أمم إفريقيا 2019 بمصر. وسيعتمد منتخب المغرب على حارسين من نادي الوداد خلال مسيرته بالبطولة الإفريقية، وهما ياسين بونو والتكناوتي، حيث بدأ حارس إشبيلية مسيرته الاحترافية بقميص الوداد، بينما التكناوتي هو الحارس الأساسي للفريق البيضاوي حاليا.

ويكرر بونو والتكناوتي، ما حدث في نسختي 1988 و1992 من أمم إفريقيا، عندما حضر الزاكي بادو يومها أساسيا وهو محترف في إسبانيا وخليل عزمي بديلا له وهو بالوداد. بونو والتكناوتي يتشابهان أيضًا في تاريخ ميلادهما وهو 5 أفريل، حيث ولد حارس إشبيلية الإسباني في هذا من عام 1991، بينما يصغره التكناوتي بـ 4 أعوام، والذي ولد في نفس التاريخ خلال عام 1995.

وكان التكناوتي قد التحق بقائمة الكان في آخر لحظة، مستفيدا من إصابة حارس الرجاء أنس الزنيتي، حيث يخضع الأخير إلى جراحة للتعافي. واشتهر الوداد عبر تاريخ الكرة المغربية، بإمداد المنتخبات الوطني بأفضل حراس مرمى، بداية من الزاكي بادو وخليل عزمي ونادر المياغري، وأخيرا ياسين بونو والتكناوتي.

خليلوزيتش ينوي الدفع بالنصيري أمام مصر

أكدت مصادر خاصة، نية وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، في الاعتماد على يوسف النصيري أساسيًا أمام مصر. وتطور أداء النصيري، بعدما استهل البطولة كبديل، وأهدر ركلة جزاء أمام جزر القمر، لكنه سجل هدفه الأول في لقاء مالاوي. ويتمتع النصيري بتقدير المدرب البوسني، الذي خرج أكثر من مرة للدفاع عنه أمام الانتقادات التي تعرض لها. وبات يوسف النصيري، أول لاعب في تاريخ الأسود، يسجل في 3 نسخ متتالية لأمم إفريقيا (2017 و2019 و2022).

المحاولات تفشل في تجهيز العكوش لمواجهة مصر

رغم إصرار مدرب منتخب المغرب وحيد خليلوزيتش على عودة اللاعب سفيان العكوش للتدريبات الجماعية تحضيرا لمواجهة منتخب مصر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، إلا أن تأثير الإصابة كان واضحا على اللاعب خلال التدريبات.

وحسب معلومات مؤكدة فإن العكوش لم يتخلص من تبعات الإصابة التي يعانى منها منذ فترة طويلة على مستوى الركبة، وبالتالي فلن يكون متاحا مرة أخرى للعب مباراة الأسود أمام المنتخب المصري، رغم العلاجات المكثفة التي تلقاها من طبيب المغرب ونظام التدريبات الخاص رفقة المعد البدني في كل الحصص التدريبية. وبهذا يكون سفيان العكوش اللاعب الوحيد بين جميع عناصر المنتخب المغربي، الذي سيغيب مع موقعة الفراعنة بسبب الإصابة.

سلبية مسحة الفراعنة قبل مواجهة المغرب

أظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب المصري، عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة. وسيكون ملعب أحمدو أهيدجو، مسرحًا لمواجهة مرتقبة بين المغرب ومصر اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكان منتخب مصر قد فاز على كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، بركلات الترجيح (5-4)، بينما فاز أسود الأطلس على مالاوي (2-1). وسبق أن التقى المنتخبان المصري والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا بنسخة الجابون 2017، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمود كهربا.

أزمة فندق منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

أوضح مصدر مسؤول في منتخب مصر تفاصيل أزمة فندق إقامة بعثة الفراعنة في ياوندي، قبل مواجهة المغرب، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021”. وقال المصدر في تصريحات خاصة: “الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب مصر سيئ للغاية كما يبعد عن ملعب المباراة مدة ساعة”. وتابع: “طالبنا الكاف بتغيير الفندق لكنهم رشحوا فندقاً آخر أكثر سوء، فقررنا البقاء في الفندق الحالي ومحاولة التأقلم مع الوضع خاصة مع ضيق الوقت”. كان منتخب مصر قد فاز على كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، يوم الأربعاء الماضي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بينما فاز أسود الأطلس على منتخب مالاوي 2-1. وسبق أن التقى المنتخبان المصري والمغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا بنسخة الجابون 2017، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمود كهربا. وتأكد غياب الحارس محمد الشناوي عن لقاء المغرب بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أمام كوت ديفوار، فيما يخيم الغموض على موقف حمدي فتحي الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

الشناوي يكشف سبب إصابته أمام كوت ديفوار

كشف محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، عن السبب وراء إصابته في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار، الأربعاء الماضي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021” الجارية حتى 6 من الشهر المقبل. وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أكد الشناوي أن “أرضية الملعب وحالتها السيئة كانت السبب الأساسي في الإصابة” ومن ثم مغادرة الملعب، حيث شارك بدلًا منه الحارس محمد أبو جبل.

وسيبدأ محمد الشناوي برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من الغد بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن. وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن الأشعة التي أجريت للاعب أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية. وعبر منتخب مصر أفيال كوت ديفوار بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، فصعد لربع النهائي حيث يواجه شقيقه المغربي اليوم الأحد في الخامسة مساء (بتوقيت القاهرة). وكان محمد أبو جبل شارك مكان الشناوي وتصدى لركلة ترجيح من إيريك بايلي مدافع كوت ديفوار ومانشستر يونايتد، فأسهم في تأهل الفراعنة.

الاتحاد المصري يحسم الجدل حول بقاء كيروش

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول مستقبل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الفراعنة. وقال محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، عبر قناة المحور، إن كيروش مستمر في منصبه بغض النظر عن نتائج الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية. وأوضح أن كيروش سيقود منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، بغض النظر عن نتائج الفراعنة في باقي مباريات كأس الأمم الإفريقية. وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون، وضرب موعدًا مع المغرب.

وأكد أن الجميع ينتظر الكثير من الجيل الحالي للمنتخب المصري سواء في أمم إفريقيا أو في المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم. وطالت الانتقادات، كيروش بعد خسارة مصر أمام نيجيريا في افتتاح مشوار الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، بجانب مطالبات برحيله عقب البطولة.

خليلوزيتش يغير تكتيك الأسود بسبب نجم الفراعنة

قرر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب اعتماد بعض التغييرات في تشكيلة الأسود عندما يواجه نظيره المصري اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021”.

وتأكد استنادا لمصادر خاصة أن خليلوزيتش سيغير لاعبين اثنين من التشكيل الأساسي الذي هزم مالاوي في ثمن النهائي. ويخص تبديل مدرب المغرب وسط الميدان والهجوم، إذ يخطط المدرب البوسني لإعادة واحد من الثنائي طارق تسيودالي وعز الدين أوناحي اللذين ظهرا من قبل في دور المجموعات، وبعدها لازما دكة البدلاء. كما علم أن خليلوزيتش سيمنح اللاعب زكرياء أبوخلال مهاجم فريق ألكمار الهولندي دورا مهما أمام الفراعنة. وكان أبوخلال الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية لأول مرة قد سجل أحد هدفي المغرب في دور المجموعات أمام منتخب جرز القمر. ويتطلع خليلوزيتش من خلال تغييراته لفرض تكتيك مغاير غايته إرباك النجم المصري محمد صلاح وهجوم الفراعنة.

مصطفى حجي.. تميمة المغرب التاريخية أمام مصر

ما أن تأكدت مواجهة المغرب لمصر في ربع نهائي الكان، حتى عاد اسم مصطفى حجي، مساعد المدير الفني لأسود الأطلس، وحيد خليلوزيتش، ليظهر ويطغى على الساحة مجددا. فقبل الكان وفي أكثر من تصريح تلفزيوني، قال حجي إنه بقدر دعمه الطبيعي لمنتخب بلاده، فهو مناصر قوي للمنتخب المصري. وأوضح حجي: “بكل تأكيد يهمني تتويج المنتخب المغربي، وأسعى دائما لأن يكون في القمة، لكني لا أتمنى ملاقاة مصر في ملحق المونديال، كي نتأهل سويا إلى كأس العالم.. ونتمنى أن نلتقيهم في نهائي الكان”.

ومع دعمه الكبير لمنتخب مصر، اعتاد حجي التألق أمام الفراعنة عندما كان لاعبا. فقد شهدت مواجهة المنتخبين في كان 1998 ببوركينا فاسو، تسجيل نجم المغرب السابق الهدف الوحيد، الذي تلقاه المنتخب المصري طيلة تلك البطولة التي توج بلقبها، لكنه انهزم أمام المغرب في دور المجموعات (1-0)، وذلك بمقصية رائعة وتاريخية من حجي. وبعدها عاد حجي ليسجل هدفا لا يقل روعة، في تصفيات مونديال 2002، أمام مصر بالرباط من صاروخ بعيد المدى، ليمنح المغرب الفوز مجددا على الفراعنة. كما قدم حجي تمريرات حاسمة، أسفرت عن أهداف في شباك مصر، مثل تمريرة هدف صلاح الدين بصير، في مرمي أحمد شوبير عام 1996 بالقاهرة. إلا أنه في خضم هذا التفوق، الذي رافق مصطفى حجي لاعبا أمام الفراعنة، فإنه تلقى هزيمة واحدة ضدهم كمدرب مساعد (1-0)، عندما كان ضمن الجهاز الفني لهيرفي رينارد في كأس أمم إفريقيا بالغابون، عام 2017.

مهدي عبيد حكمًا لمواجهة بيراميدز وأهلي طرابلس

تلقى نادي بيراميدز المصري، إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن موعد وحكام مباراته أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحدد الكاف يوم 13 فيفري، في السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، موعدًا للمباراة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من جزائري بقيادة الحكم الدولي مهدي عبيد، ويعاونه عباس أكرم المساعد الأول، ومحمد سيراجي المساعد الثاني، ولطفي بوكواسة الحكم الرابع. ويلعب بيراميدز، ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بجانب أهلي طرابلس، وأيضًا الصفاقسي التونسي، وزاناكو الزامبي. وصعد بيراميدز، إلى نصف نهائي النسخة الماضية، كما لعب في نهائي النسخة قبل الماضية، لكنه خسر على يد نهضة بركان المغربي.

منتخب مصر لا يعرف الخسارة مع السنغالي نداى

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة تحكيم مباراة مصر ضد المغرب، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي. ويعاون الحكم السنغالي ماجيتي نداي كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي. وأدار نداي مباراتين للمنتخب الوطنى، الأولى أمام النيجر فى تصفيات أمم إفريقيا وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6- صفر، أما الثانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية فى مصر 2019 أمام منتخب أوغندا، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

وأدار السنغالي بشكل عام 42 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 123 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتسب 12 ضربة جزاء. وعلى الرغم من أن التاريخ ينحاز للمنتخب المغربى فى مواجهاته مع الفراعنة، إلا أن الجيل الحالى من الفراعنة قادر على تحقيق الانجازات وعبور المنتخب المغربى خاصة بعدما قدم أداء مميز أمام الأفيال الإيفوارية.

إنفانتينو يوضح تصريحاته بشأن الأفارقة والمونديال كل عامين

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، أن تصريحاته التي قال فيها إن إقامة كأس العالم كل عامين، ربما تقنع الأفارقة بألَّا يخاطروا بحياتهم من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط، قد “اقتطعت من سياقها وأسيء فهمها”.

وقال رئيس الفيفا أمام المجلس الأوروبي في ستراسبورغ، إن السبب الذي يدفع الاتحاد الدولي لطرح فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، نابع من الرغبة في منح الفرص للعديد من الناس في العالم للاستمتاع بمشاهدة أفضل اللاعبين من أجل مستقبل كرة القدم.

وأضاف إنفانتينو: “نرى أن كرة القدم تتطور في اتجاه أن بعضهم يملك كل شيء، بينما لا تملك الأغلبية أي شيء”، مشيرا إلى أن كبرى الدوريات الأوروبية تُعَدُّ بمثابة بطولة كأس عالم في حد ذاتها، وذلك بقوله: “في بعض الدول الأوروبية تقام كأس العالم مرتين في الأسبوع؛ لأن أفضل اللاعبين يلعبون في أوروبا حيث لا توجد حاجة لمزيد من الفعاليات، لكن إذا فكرنا في بقية الدول في العالم وحتى في أوروبا، فإن أغلب الناس لا يشاهدون أفضل اللاعبين، ولا تتاح الفرصة لمشاركة فرقهم في البطولات الكبرى”.

لكن ما أثار الجدل في حديث إنفانتينو، تصريحه بأن التغييرات التي سيتم إضافتها إلى كأس العالم ربما تجعل اللاجئين يفكرون مرتين قبل الهروب من إفريقيا إلى أوروبا، قائلا: “علينا أن نفكر بما يمكن أن تجلبه كرة القدم، وهي أمور قد تكون بعيدة عن الرياضة، لأن كرة القدم تتعلق بما كنت أقوله في البداية، إنها تتعلق بالفرص والأمل والمنتخبات الوطنية، البلد والقلب والفرحة والعاطفة”. وأضاف: “لا يمكنك أن تقول لبقية العالم، أعطونا المال وإذا كان لديكم لاعب جيد أعطوه لنا أيضا، وعليكم أن تشاهدوا فقط عبر شاشات التليفزيون، نحتاج إلى أن نشركهم معنا، يجب علينا إيجاد حلول لكي يشترك معنا العالم كله، لكي نعطي الأمل للأفارقة لكي لا يصبحوا بحاجة إلى عبور البحر الأبيض المتوسط لإيجاد حياة أفضل لكنهم على الأرجح يموتون في البحر”.

وتابع: “نحتاج إلى منح الفرص والكرامة، ليس عن طريق جمع التبرعات، لكن عبر إشراك باقي دول العالم، ربما لن تكون فكرة إقامة كأس العالم كل عامين هي الحل، لكننا نناقش ذلك”.

جياني إنفانتينو يوضح تصريحاته في بيان عبر “الفيفا”

بعد ساعات عدة، أصدر إنفانتينو بياناً عبر الحساب الرسمي للـ”فيفا” على “تويتر” من أجل توضيح تصريحاته، مشيراً إلى أنها اقتطعت من سياقها، بالقول: “أود توضيح أن رسالتي هي أن كل شخص صانع قرار في موقعه، يتحمل مسؤولية مساعدة الناس لتحسين أوضاعهم في العالم أجمع” .

وأضاف: “إذا كان هناك العديد من الفرص المتاحة، بما فيها في إفريقيا، فمن المفترض أن يسمح ذلك للناس باستغلال الفرص في بلدانهم.. لكن من المؤكد أن الأمر ليس قاصراً على تلك القارة على وجه الخصوص. الملحوظات التي أدليت بها أمام المجلس الأوروبي، يبدو أنها أسيء تفسيرها واقتطعت من سياقها”. واختتم إنفانتينو تصريحاته بالقول: “كان تصريحي عاماً، ولم يكن مرتبطا بشكل مباشر بإمكانية إقامة كأس العالم كل عامين”.

هيكتور كوبر يعلق بسخرية على مواجهة المغرب-مصر

عبر الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، عن تخوفه من مواجهة المنتخب المغربي، في مباراة الدور الفاصل من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022″، وذلك بعدما أوقعتهم القرعة وجها لوجه للمنافسة على مقعد في المونديال. وعلق كوبر بسخرية على مواجهة المنتخب المغربي، قائلا: “لقد ذهبت إلى المرحاض 4 مرات بعد معرفتي بمواجهة المغرب في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022”.

وتابع المدرب السابق لمنتخب مصر في تصريحات، قائلا: “علمت أن هناك ارتياحا لدى المنتخب المغربي بمواجهة الكونغو الديمقراطية، وهذا الأمر يشجعنا أيضا على تقديم مباراة جيدة.. سنرى حينها كيف سنلعب أمام منتخب المغرب، ونسبة حظوظنا في التأهل لمونديال قطر 2022”.

وعن حظوظ المنتخب المصري في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات المونديال، أوضح قائلا: “مصر لديها فرص كبيرة في التأهل إلى المونديال، وهذا يأتي بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه المنتخب السنغالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون”.

مسؤول “كاف” الطبي يدافع عن واقعة إصابة ماني

دافع ثولاني نجوينا، المسؤول عن الشؤون الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن موقف المنتخب السنغالي وتعامله مع تعرض مهاجمه ساديو ماني لإصابة في الرأس خلال المباراة مع كيب فيردي (الرأس الأخضر) ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون. وكان ماني قد تعرض لضربة قوية في رأسه بعد اصطدامه مع فوزينيا حارس مرمى المنافس، والذي تم طرده بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار). وتلقى مهاجم ليفربول الإنجليزي العلاج في أرض الملعب، لكنه تم السماح له بمواصلة اللعب ليسجل هدف التقدم للسنغال التي فازت بالمباراة بنتيجة 2 / صفر. ورغم ذلك فقد سقط ماني على الأرض خلال احتفاله بالهدف ليخرج من المباراة بعد ذلك ويخضع لبعض الفحوصات في المستشفى. وطمأن ماني جماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه في حالة جيدة، لكن جمعية “هيدواي” المتخصصة في إصابات الرأس انتقدت المنتخب السنغالي لسماحه لماني بمواصلة اللعب بعد إصابته.

وقال لوك جريجز، نائب الرئيس التنفيذي في “هيدواي”: “يبدو أن ذلك مثال جديد على أن كرة القدم تضع النتائج كأولوية عن سلامة اللاعبين”. وأضاف: “لقد كان تصادما قويا للغاية، وكان كافيا لحدوث ارتجاج لكلا اللاعبين، ويمكن وضع ذلك في الاعتبار على أقل تقدير”.

وتابع: “بالنظر إلى تلك النقطة، فإن مبدأ الحذر يجب أن يسود، فقد كان يجب استبدال ماني دون أن يركل كرة أخرى”. لكن نجوينا أصر على أن ماني في أيد أمينة مع الطاقم الطبي في منتخب السنغال، والذي بدوره يتواصل مع نظيره في فريق ليفربول الإنجليزي، حيث يلعب ماني. وقال نجوينا في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “لدينا فريق طبي جيد للغاية، السنغال لديها طبيبان يحظيان باشادات واسعة”. وأضاف: “أعلم أن أطباء الفريق هم المسؤولون، ولذلك فهم يتواصلون مع النادي وأنا متفهم بأنهم قد تواصلوا فعلا مع ليفربول”. وتابع نجوينا: “ما أعرفه فإنه بعد خضوع ماني للمزيد من التدقيق، فإننا فحصنا رأسه ولم يكن هناك أي إصابة هيكيلية، لكن ذلك لا يستبعد إمكانية حدوث ارتجاج”. وأوضح: “أنا متأكد من أن زملائي يعتنون جيدا باللاعب وقد كان اللاعب في حالة معنوية رائعة حينما رأيته في المستشفى”. وأردف: “سمعت الناس يتساءلون عن سبب عدم استبداله بعد إصابته في المباراة، يعتمد التقييم الطبي على الحالة الراهنة وما يراه ويتم تقييمه”. وقال: “لقد أمضى الفريق الطبي وقتا طويلا في تقييم حالة ماني”. وأضاف: “ربما خلال عملية تقييم إصابته، توصل الجهاز الطبي إلى أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اصطدام في الرأس، وليس ارتجاج، لأنهم لم يلاحظوا أي شيء يدل على وجود ارتجاج”.

وأوضح نجوينا: “نحتاج إلى توضيح الأمور لأنه لا يمكن أن تجري تقييما للحالة الآن ثم يأتي تقييم مختلف بعد دقيقتين”. وتابع: “لكن عندما دخلت كان لديه بعض سمات الارتجاج، لذلك كان من السهل علي القول بأنه كان يحتاج للخروج من المباراة”. وواصل: “اللاعب غير مؤهل لاتخاذ قرار لأنهم مرتبكون، لذلك فأنت عليك كطبيب اتخاذ القرار نيابة عنهم”.

تحذيرات من لاعبي المغرب من خطر “السوشيال ميديا”

فرض البوسني وحيد خليلوزيش، مدرب المنتخب المغربي، تعليمات صارمة على لاعبيه داخل معسكر الأسود في الكاميرون، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. وحذر لاعبي منتخب المغرب من متابعة مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وردود الفعل المتعلقة بالمواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب في ربع النهائي، والمقررة اليوم. وطالب المدرب البوسني لاعبيه، بعدم الاستغراق في متابعة “السوشيال ميديا”، التي قد تلحق بهم ضررا لما يحمله هذا العالم الافتراضي من ضغوطات وكذلك ما يتضمنه من أحاديث عن عقدة منتخب المغرب لنظيره المصري.

وأكد وحيد، خلال حديثه في محاضرة للاعبيه، أنه لا يهتم بتاريخ المواجهات السابقة بين المنتخبين، مطالبا جميع اللاعبين بأن يجعلوا من الموقعة المقبلة مباراة فاصلة لا علاقة لها بشريط المواجهات السابق.

وأبلغ خليلوزيش لاعبيه، بأنهم يقفون على بعد 3 محطات من كتابة التاريخ وأن يتجاوزوا الحاجز المصري هو أول هذه الخطوات، شريطة التحلي بنفس الهدوء الذي رافق مبارياتهم من دور المجموعات حتى الانتصار على مالاوي.