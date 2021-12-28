إنفصاليون أنغلوفون يهددون أمن “الكان”..

حادثة "كابيندا" لا تزال في الأذهان

هدد الانفصاليون الأنغلوفون في الكاميرون، بشن هجمات على المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، في نسختها 22 التي تحتضنها الكاميرون بداية من 9 جانفي وإلى غاية 6 فيفري المقبلين، وهو الأمر الذي جعل منظمي العرس الكروي الإفريقي القادم يخشون من تكرار سيناريو كابيندا 2010 على الأراضي الكاميرونية، علما أن الانفصاليين خططوا لذلك منذ مدة طويلة، حيث يحاولون استغلال “الكان” المقبلة لتمرير رسائلهم إلى مختلف الأنظمة العالمية.

ومعلوم أن المنتخب الوطني، الذي يسعى للدفاع عن لقبه الإفريقي في الكاميرون، سيقيم في مدينة “دوالا” الواقعة في الغرب، حيث هددت الحركة الانفصالية بشن هجمات على مقر إقامات المنتخبات المشاركة في الكأس الإفريقية بهدف تخريب العرس الكروي القاري، حيث يعتبر الانفصاليون نجاح البطولة نجاحا للحكومة الكاميرونية التي تشن عليهم حربا إبادة منذ مدة طويلة.

وتعيش الكاميرون تحت تهديدات الحرب والهجمات من قبل تنظيم “بوكوحرام” في أي وقت، الأمر الذي جعل البلاد تمر بحالة من اللااستقرار الأمني في العقد الأخير، وهو ما دفع بالعديد من الكاميرونيين إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، بحثا عن الأمن والحياة العادية البعيدة عن لغة السلاح التي حصدت عديد الأرواح.

وفي سياق متصل، كشفت الصحافة الكاميرونية في الأيام الأخيرة، عن مراسلة الانفصاليين الأنغلوفون لمنظمي البطولة، هددوها بشن الهجمات على مقر إقامات المنتخبات المشاركة في “الكان”، حيث قالت منظمة سياسية معارضة للحركة الأنغلوفونية “نطالب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منع إقامة البطولة، نحن نواجه حكومة غير مسؤولة تريد الاستفادة من نجاح إقامة البطولة الدولية لرفع شعبيتها لدى المواطنين”.