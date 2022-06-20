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إنفوجرافيك | أفضل 8 مطارات في العالم لعام 2022

الشروق أونلاين
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إنفوجرافيك | أفضل 8 مطارات في العالم لعام 2022

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة يفوز بجائزة أفضل مطارات العالم للعام الثاني على التوالي وفقا لتصويت “سكاي تراكس” (Skytrax).. المطار حاز عدة جوائز مرموقة من بينها: أفضل مطار بالشرق الأوسط، وأفضل مطار لفئة 25 إلى 35 مليون مسافر، وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط، وجائزة التميز للمطارات في مواجهة “كورونا”…في المركز الثاني حلمطار هانيدا باليابان متبوعا بمطار شانغي في سنغافورة … أما مطار اسطنبول فحل في المركز الثامن بعد كل من باريس وميونيخ..

جوائز المطارات العالمية تمنح من شركة سكاي تراكس بناء على نتائج الاستقصاء الذي يشمل المسافرين، حيث يتم تقييم خدمات المغادرين، والقادمين، والرحلات المحولة والتي تشمل مرافق المطار وخدمات العملاء، والأمن والسلامة، والجوازات والمتاجر، ومرافق الضيافة… وإلى جانب فوز مطار الدوحة الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم فإن هناك جوائز أخرى فازت بها مطارات مختلفة نستعرضها في هذا الإنفوجراف:

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