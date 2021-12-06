إنفوجرافيك | أكثر الأوبئة فتكا على مر التاريخ

منذ القديم، أودت الأوبئة والأمراض المزمنة بحياة عدد كبير من الأشخاص .. يتصدر هذه الأوبئة الطاعون الدملي، والذي سُمي أيضاً «الموت الأسود»، في هذا الإنفوجراف نتعرف على أكثر الأوبئة فتكا عبر التاريخ.