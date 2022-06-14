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إنفوجرافيك | المتوسط يتحول إلى بحر من البلاستيك

الشروق أونلاين
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إنفوجرافيك | المتوسط يتحول إلى بحر من البلاستيك

تدفق النفايات البلاستيكية في حوض البحر المتوسط بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث أحصى خبراء البيئة البحرية نحو 220 ألف طن من هذه النفايات يتم التخلص منها في هذا البحر كل عام، وحسب تقرير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فإن مصر تعد الدولة الأولى الملوثة لمياه البحر المتوسط، بمعدل 74 ألف طن كل عام، متبوعة بإيطاليا بـ34 ألف طن كل عام، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بمعدل 24 ألف طن كل عام… في هذا الإنفوجرافيك نستعرض تقديرات حجم النفايات البلاستيكية المتدفقة في البحر الأبيض المتوسط كل سنة.

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