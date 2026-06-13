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الجزائر
الحماية المدنية تسجل 4 وفيات خلال 48 ساعة الأخيرة

إنقاذ أكثر من 700 شخص من الغرق المحقق بالشواطئ

ق. و
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إنقاذ أكثر من 700 شخص من الغرق المحقق بالشواطئ
ح.م
تعبيرية

سجلت مصالح الحماية المدنية حصيلة ثقيلة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، تمثلت في وفاة 13 شخصاً وإصابة 518 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث المرور التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، ما يعكس استمرار نزيف الطرقات رغم حملات التحسيس والوقاية.
وفيما يتعلق بحوادث الغرق، تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثث ثلاثة أشخاص، اثنان منهم لقيا حتفهما بالمجمعات المائية بولاية الأغواط، فيما سُجلت حالة وفاة ثالثة ببلدية الطاهير في ولاية جيجل.

وفاة 13 شخصاً جراء حوادث المرور

كما شهدت الشواطئ خلال الفترة نفسها نشاطاً مكثفاً لأجهزة الحراسة والإنقاذ، حيث تم تنفيذ 918 تدخلاً أسفر عن إنقاذ 704 أشخاص من الغرق المحقق، وتقديم الإسعافات الأولية لـ166 مصطافاً، إضافة إلى تحويل 44 شخصاً إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج. ورغم هذه التدخلات، تم تسجيل أربع وفيات غرقاً بكل من ولايات عين تموشنت (حالتان)، جيجل ووهران.
وفي سياق متصل، أخمدت مصالح الحماية المدنية أربعة حرائق حضرية بمستغانم وغليزان وبجاية والمسيلة، خلفت إصابات بحروق وضيق في التنفس وحالات صدمة، كما تمكنت فرق مكافحة الحرائق من إخماد 68 حريقاً للغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية عبر عدة ولايات.

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