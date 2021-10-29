إنقاذ امرأة وطفليها من الموت جوعا بخنشلة.. الحماية المدنية توضح

أوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية خنشلة أنها لم تقم بالتدخل لإنقاذ أم وطفليها من الموت جوعا ولم تسجل على مستوى الولاية أي تدخل من هذا النوع.

وأشارت مصالح الحماية المدنية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده أن مصالح الحماية المدينة لخنشلة أنقذت امرأة وطفليها من موت محقق بسبب عدم تناول الطعام لمدة 20 يوما.

وأضافت مديرية الحماية المدينة لولاية خنشلة أنها تكذب هذا الخبر وتعلن بأن مصالحها لم تتدخل ولم تسجل أي تدخل من هذا النوع”.