إنقاذ طفلة ظلت إلى جوار جثة والدتها المتوفية 6 أيام

تمكن أهالي من مدينة الغردقة المصرية من إنقاذ حياة طفلة توفيت والدتها قبل 6 أيام وظلت إلى جوارها تبكي وتئن من شدة الجوع والعطش.

بدأت المأساة حين سمع الجيران بكاء الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات لعدة أيام متتالية وعندما طرقوا الباب لم يستجب أحد، فاعتقدوا أنها محبوسة.

على الفور، قام الأهالي بإبلاغ السلطات الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان، ولدى اقتحامهم الشقة، تفاجأ عناصر الشرطة بوجود طفلة صغيرة بجوار جثة والدتها التي ثبت أنها توفت قبل 6 أيام، في حين كانت ابنتها تعتقد أنها نائمة.

وظهر على الطفلة ملامح الإعياء الشديد، إلى جانب جروح على يديها اللذين قضمتهما للتغلب على الجوع والعطش.

وبينت التحريات الأولية، أن وفاة الأم طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة، حيث جرى إيداع جثمان الأم في مشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما جرى نقل الطفلة إلى المستشفى ذاته، عقب ظهور علامات الضعف عليها نتيجة سوء التغذية، وفقا لموقع” مصراوي”.