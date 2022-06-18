إنقاذ طفل غرق في بئر بعمق 50 مترا في غليزان

تمكن أعوان الحماية المدنية في غليزان، من إنقاذ طفل (12 سنة) بعد غرقه في بئر جافّ بعمق 50 مترا في منطقة يلل.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وقع الحادث ببلدية سيدي سعادة، في حدود الساعة السابعة من مساء الجمعة.

وقد تدخّل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة يلل، في ظرف زمني وجيز بعد تلقّي اتصالات من المواطنين عبر الرقم الأخضر (14).

“وكانت عملية الإنقاذ في غاية الدقّة و الإحترافية من طرف فرقة النجدة المتدخلة، مع العلم أن عمق البئر كان في حدود 50 مترا، وبقطر لا يتجاوز 1.5 المتر”، حسب البيان.

وبعد إخراج الطفل من البئر، قدّمت له الإسعافات الأولية، قبل إجلاءه إلى العيادة متعددة الخدمات بيلل، بعد إصابته بجرح في الرأس وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

حادث أليم.. قطار تلمسان يدهس امرأة مع ابنها

وفي 8 جوان 2022، توفيت امرأة في تلمسان، بعد أن دهسها قطار على مستوى سكة الحديد في حيّ الرحمة بمدخل منطقة ولاد ميمون.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تعرّضت الضحية البالغة من العمر 40 سنة، إلى الدهس رفقة ابنها ذو السنوات الـ7، في حدود الساعة 8:30 صباح الأربعاء.

وفي حين توفيت السيّدة في عين المكان، أصيب الطفل بحروح وكسور بليغة، استدعت نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

توقّف سير القطارات بين الثنية وتيزي وزو بعد سقوط كابل كهربائي

وفي 22 ماي 2022،أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الأحد في بيان، عن اضطرابات في سير القطارات على خطّ الثنية-واد عيسي في تيزي وزو ذهابا وإيابا، بعد سقوط كابل كهربائي.

وحسب بيان الشركة، فقد تسبّب الحادث المسجّل، في انقطاع التزويد بالطاقة الكهربائية ما بين محطتي الثنية وواد عيسي.

وستتوقّف القطارات المتوجّهة من الجزائر نحو واد عيسي، عند محطة الثنية. في حين تواصل قطارات الخطوط الكبرى سيرها بشكل عادي، لعدم اعتمادها على الطاقة الكهربائية.